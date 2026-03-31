Τρόμος για 38χρονη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν ο πρώην της με τη νυν φίλη του και της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 38χρονη στην Κόρινθο στα χέρια του πρώην συντρόφου της και της νυν φίλης του οι οποίοι της έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι της και αφού την ψέκασαν με σπρέι πιπεριού και νέφτι στη συνέχεια την ξυλοκόπησαν αφήνοντάς την αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας ο 40χρονος μαζί με την 35χρονη φίλη του περίμεναν την 38χρονη έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της Κορίνθου, να επιστρέψει από τη δουλειά.

Κρύφτηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και μόλις την είδαν να μπαίνει την ακινητοποίησαν ψεκάζοντάς την με σπρέι πιπεριού και ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο.

Εν συνεχεία άρχισαν να τη γρονθοκοπούν με μανία στο πρόσωπο και σε όλο της το σώμα ενώ ο 40χρονος την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να χτυπά το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ.

Την ώρα που η 38χρονη βρισκόταν σχεδόν αναίσθητη στο πάτωμα οι γείτονές της άκουσαν τα ουρλιαχτά και βγήκαν να δουν τι συμβαίνει με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κάλεσαν την αστυνομία ενώ το θύμα της επίθεσης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κορίνθου όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.

Τα στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Κορίνθου που ανέλαβαν την έρευνα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να τους περάσουν χειροπέδες χθες το απόγευμα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για Πρόκληση Βαριάς Σωματικής Βλάβης και οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως η σχέση του με το θύμα ήταν ιδιαίτερα συγκρουσιακή και με αυτό τον τρόπο θέλησε να την εκδικηθεί.