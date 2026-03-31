Ζωγράφου: Μυστήριο γύρω από τους θανάτους των δύο γυναικών - Τι έδειξε η νεκροψία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση με τις δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου τους.

Τι έδειξε η νεκροψία

Απροσδιόριστα από την νεκροψία-νεκροτομή τα αίτια θανάτου της 90χρονης και της 56χρονης κόρης της που βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη αποσύνθεση, σε δωμάτιο του διαμερίσματος τους στου Ζωγράφου, όπου ο 54χρονος γιος είχε σφραγίσει μάλιστα την πόρτα του δωματίου με στόκο.

Λόγω της κατάστασης που βρέθηκαν οι σοροί κατά την νεκροψία δεν μπόρεσε ο ιατροδικαστής να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα και έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τον μηχανισμό θανάτου τους.

Εκτός του ότι δεν βρέθηκαν κάποιες εμφανείς κακώσεις, ούτε κάποιο σαφές παθολογικό εύρημα, ο χρόνος θανάτου και των δύο γυναικών τοποθετείται την ίδια χρονική περίοδο, τουλάχιστον δηλαδή πριν δύο μήνες. Από τον ιατροδικαστή ελήφθησαν και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις και αυτά όμως είναι δύσκολο να δώσουν σαφή αποτελέσματα λόγω της κατάστασης των σορών.

Ιατροδικαστικές πηγές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, αφήνοντας ανοιχτά διάφορα σενάρια. Μεταξύ αυτών, εξετάζεται η πιθανότητα ασφυκτικού θανάτου χωρίς εμφανή εξωτερικά σημάδια – όπως για παράδειγμα η απόφραξη μύτης και στόματος με μαλακό αντικείμενο, αλλά και άλλες συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο χωρίς να αφήνουν ευδιάκριτα ίχνη, ιδιαίτερα μετά την πάροδο ημερών.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο παρατεταμένης εγκατάλειψης ή στέρησης βασικών αναγκών, χωρίς ωστόσο να μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί κάποιο συγκεκριμένο σενάριο.

Ο 54χρονος γιος της οικογένειας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και εξετάστηκε από τους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι πέθαναν μόνες τους πριν τρεις μήνες και επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί ότι πέθαναν, τις έβαλε και τις δύο στο ίδιο δωμάτιο και το σφράγισε.

Ο 54χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και για παράνομη οπλοκατοχή αφού κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και ένα κουζινομάχαιρο που είχε στην κατοχή του και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή για να απολογηθεί.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα μετά από καταγγελία συγγενών ότι είχαν τουλάχιστον δύο μήνες να δουν και να ακούσουν νέα από την 91χρονη μάνα και την 56χρονη κόρη και εξέφρασαν φόβους ότι ο γιος της οικογένειας μπορούσε να τους είχε κάνει κακό.

Αρχικά, όταν πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, αρνήθηκε πως έμεναν εκεί η μητέρα και η αδελφή του και τους υπέδειξε άλλη διεύθυνση, στην οποία διαπιστώθηκε πως δεν έμεναν και έλεγε ψέματα. Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι της οικογένειας όπου παρουσία εισαγγελέα εισήλθαν στην οικία, εντόπισαν το μακάβριο εύρημα και προχώρησαν στην σύλληψη του 54χρονου.