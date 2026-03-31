Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου

Τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν συνεχίζονται, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να «αφανίσει» ιδίως το νησί Χαργκ, νευραλγικό κόμβο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, καθώς και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας, αν δεν κλειστεί «συμφωνία» και δη «γρήγορα».

Συμπρωταγωνιστής στον πόλεμο αυτό, πλάι στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε από την πλευρά του πως έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι που είχαν οριστεί, χωρίς να αναφερθεί σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν νέες εκρήξεις και κόπηκε το ρεύμα στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες, έναν μήνα και πλέον αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου. Το πρακτορείο ειδήσεων FARS αναφέρθηκε σε «πολλές» εκρήξεις και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε «τομείς» της πόλης, το Tasnim έκανε λόγο για βομβαρδισμούς στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της και βομβαρδισμό υποσταθμού του συστήματος διανομής ηλεκτρισμού.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα τους κατοίκους συνοικίας της ιρανικής πρωτεύουσας να βρουν καταφύγιο ενόψει επιδρομής εναντίον «στρατιωτικής υποδομής».

Στην άλλη πλευρά, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τις πρώτες πρωινές τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της χώρας το Ιράν, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB. Σύμφωνα με το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ, «εντελώς γεμάτο» με πετρέλαιο, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι και πήρε φωτιά, σύμφωνα με το κουβεϊτιανό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Η επίθεση «προκάλεσε υλικές ζημιές στο κύτος του σκάφους και πυρκαγιά πάνω στο πλοίο», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation, που προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου θαλάσσιας ρύπανσης.

Επίσης στο Ντουμπάι, τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες, που δεν ξεκαθάρισε τι αναχαιτίστηκε.

Στη Σαουδική Αραβία, ανακοινώθηκε από τις αρχές ότι αναχαιτίστηκαν όχι λιγότεροι από οκτώ πύραυλοι.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε το Ριάντ να «διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις», επαναλαμβάνοντας ότι τα πλήγματα του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου στρέφονται εναντίον των «εχθρών που επιτίθενται» στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το Ιράν θεωρεί το βασίλειο «αδελφό έθνος», επέμεινε μέσω X.

«Απαγόρευση διέλευσης»

Μέσω Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε για ακόμη μια φορά στο Ιράν ότι αν δεν ανοίξει το στενό του Χορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, ο στρατός των ΗΠΑ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του και θα «αφανίσει εντελώς όλες τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά του, τις πετρελαιοπηγές του και το νησί Χαργκ».

Την Κυριακή, ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε ήδη αναφερθεί σε πιθανή χερσαία επιχείρηση για να καταληφθεί το Χαργκ, μέσω του οποίου γίνεται περί το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, και να «πάρει το πετρέλαιο» της χώρας.

Για τον σύμμαχό του, τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά, «σε όρους αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη σε όρους διάρκειας», πλέον «έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ξανά νωρίτερα χθες ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «εβδομάδες» μάλλον, παρά «μήνες», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεννόηση με συνομιλητές του στην ιρανική κυβέρνηση -χωρίς να εξηγήσει σε ποιους αναφέρεται- έπειτα από «κάποιες επαφές» που βρήκε θετικές.

Στην άλλη πλευρά, επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε χθες σχέδιο με σκοπό την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Το κείμενο αναφέρεται επίσης σε «πλήρη απαγόρευση» της διέλευσης πλοίων που ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ή «συνδέονται» με τις χώρες αυτές.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Στη Νέα Υόρκη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, μετά τους θανάτους τριών κυανόκρανων και τους τραυματισμούς αρκετών ακόμη στον Λίβανο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές. Το Παρίσι τόνισε πως «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν προχθές και χθες τρεις κυανόκρανοι, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Ζα-Νοέλ Μπαρό μέσω X.

Κυανόκρανος, μέλος των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, σκοτώθηκε προχθές Κυριακή όταν εξερράγη βλήμα «άγνωστης» προέλευσης κοντά στην παραμεθόρια κοινότητα Αντσίτ αλ Κουσάιρ και χθες Δευτέρα, άλλοι δυο ινδονήσιοι κυανόκρανοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη από «άγνωστη αιτία» σε άλλη λιβανική παραμεθόρια κοινότητα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές αφότου άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, συνεχίζει να κλυδωνίζει τις αγορές. Για πρώτη φορά αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έκλεισε πάνω από το φράγμα των εκατό δολαρίων χθες και συνέχιζε να ανεβαίνει στις ασιατικές αγορές σήμερα, ενώ αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αγγίζει τα 110.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας της G7, που συνεδρίασαν χθες μέσω βιντεοσύνδεσης, δήλωσαν έτοιμοι «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να εγγυηθούν την σταθερότητα της αγοράς ενέργειας.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με άνοδο χθες, με επενδυτές να μοιάζουν πεισμένοι από τις δηλώσεις περί της «τεράστιας προόδου» και των «σοβαρών συζητήσεων» με το «νέο πιο λογικό καθεστώς» στο Ιράν που παιάνισε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Γουόλ Στριτ δεν φάνηκε να ενθαρρύνεται και τόσο, μοιάζει να αντιμετωπίζει πιο επιφυλακτικά τέτοιες τοποθετήσεις πλέον.

Κατάρρευση «εκ των έσω»;

Ενώ ο ρυθμός τους έμοιαζε να επιβραδύνεται κάπως την περασμένη εβδομάδα, από το σαββατοκύριακο οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν ξανά στην Τεχεράνη προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων έπληξε πανεπιστήμιο που διευθυνόταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης και ότι εκεί τελούνταν «δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης όπλων αιχμής».

«Εντέλει, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», είπε χθες στο Newsmax ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, όπου δόθηκε χθες βράδυ νέα διαταγή σε κατοίκους στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας -που μέχρι τώρα δεν είχαν μπει τόσο στο στόχαστρο- να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Τρία φερόμενα ως μέλη της Χεζμπολά σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, ενώ βομβαρδίστηκε επίσης σημείο ελέγχου του λιβανικού στρατού στον νότο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέλος του τακτικού στρατού.

Οι αρχές του Λιβάνου καταμετρούν πάνω από 1.200 νεκρούς και 3.600 τραυματίες στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη 2η Μαρτίου.

Στο Ιράν, κατά τη μη κυβερνητική οργάνωση HRANA (Human Rights Activists News Agency), οι νεκροί αφότου άρχισαν οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί είναι τουλάχιστον 3.500.