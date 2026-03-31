Τραμπ: Έτοιμος για το τέλος του πολέμου και με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Αλλάζει πλεύση για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να βάλει τέλος στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ακόμη και στην περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά και να αφήσει το ζήτημα, που είναι εξαιρετικά περίπλοκο, προς επίλυση αργότερα, ανέφερε χθες Δευτέρα (30.03.2026) η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να διατηρήσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό, μεταθέτοντας για αργότερα μια δύσκολη επιχείρηση αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπως σημειώνει η The Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν τις τελευταίες ημέρες ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα διαρκούσε περισσότερο από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει για τη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει πρώτα να πετύχει τους βασικούς στρατηγικούς της στόχους, δηλαδή την αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των πυραυλικών του δυνατοτήτων, και στη συνέχεια να περιορίσει τις στρατιωτικές ενέργειες, ασκώντας παράλληλα διπλωματική πίεση προς την Τεχεράνη ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή του εμπορίου.

Εάν η διπλωματία δεν αποδώσει, οι ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσουν από συμμάχους τους στην Ευρώπη και στον Περσικό Κόλπο να αναλάβουν πρωτοβουλία για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου στα Στενά του Ορμούζ.