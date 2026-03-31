Πάτρα: Σύσκεψη υπό τον Κεφαλογιάννη σήμερα για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026

Σημαντική σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2026 πραγματοποιείται σήμερα, στις 11:00, στην Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ στη σύσκεψη συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η συνάντηση φιλοξενείται στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον καλύτερο σχεδιασμό ενόψει της θερινής περιόδου.

Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η ενίσχυση της ετοιμότητας των υπηρεσιών, η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μέτρων πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την προστασία της περιοχής από τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών που συνοδεύει τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.