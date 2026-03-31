Τηλεθέαση: Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» οδήγησε την κούρσα στην prime time

Διπλή πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Η επιτυχημένη σειρά του Alpha σημείωσε ξανά τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time κι έκοψε πρώτη το νήμα τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το Μπαμπά σ’ αγαπώ σημείωσε μέσο όρο 19,8% και ακολούθησε το MasterChef με 14,9%. Ο Άγιος Έρωτας είχε 14,5%, ο Φάκελος 17Ν 11,1%, το Survivor 10,2%, το Μια νύχτα μόνο 8,9%, η Γη της Ελιάς 8,5%, το Έχω Παιδιά 8,4%, το Grand Hotel 7,7%, ο Ήλιος 3,9% και το Παιδί 3,6%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το Μπαμπά σ’ αγαπώ είχε μέσο όρο 19%, ο Άγιος Έρωτας 16%, η Γη της Ελιάς 14,3%, το Grand Hotel 14,2%, το Μια νύχτα μόνο 13,4%, το Survivor 11,5%, το MasterChef 11,2%, ο Φάκελος 17Ν 10,7%, το Έχω Παιδιά 7,6%, ο Ήλιος 4% και το Παιδί 3,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,8%

MasterChef – 14,9%

Άγιος Έρωτας – 14,5%

Φάκελος 17Ν – 11,1%

Survivor – 10,2%

Μια νύχτα μόνο – 8,9%

Γη της Ελιάς – 8,5%

Έχω Παιδιά – 8,4%

Grand Hotel – 7,7%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,9%

Το παιδί – 3,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19%

Άγιος Έρωτας – 16%

Γη της Ελιάς – 14,3%

Grand Hotel – 14,2%

Μια νύχτα μόνο – 13,4%

Survivor – 11,5%

MasterChef – 11,2%

Φάκελος 17Ν – 10,7%

Έχω Παιδιά – 7,6%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 4%

Το παιδί – 3,4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.