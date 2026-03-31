Το ιστορικό μυθιστόρημα «Ιουστινιανός: Κατά τον Δαίμονα Εαυτού» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis

Οι Εκδόσεις Anubis ανακοινώνουν τη δεύτερη (2η) έκδοση του εμβληματικού ιστορικού μυθιστορήματος «Ιουστινιανός: Κατά τον Δαίμονα Εαυτού» του καταξιωμένου συγγραφέα Χρόνη Μουστάκα.

Βασισμένο στην Απόκρυφη Ιστορία του Προκόπιου του Καισαρέως, το βιβλίο αναβιώνει μια εποχή σημαδεμένη από πολέμους, ραδιουργίες και τη σκιά της πανούκλας που απειλεί να αφανίσει τη Νέα Ρώμη.

Μέσα από τα μάτια του νεαρού νομικού Προκόπιου, ο αναγνώστης βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο προφητείες, οράματα και ψιθύρους που θέλουν τον Ιουστινιανό να κρύβει το πρόσωπο του «Κτήνους» πίσω από το αυτοκρατορικό στέμμα...

Πού κρύβεται η αλήθεια και πού ο μύθος;

Έτος από Κτίσεως Κόσμου 6035. Ο Ιουστινιανός ανέρχεται στο θρόνο ως βασιλεύς των βασιλέων, αυτοκράτορας ταπεινής καταγωγής, που υπόσχεται την αναγέννηση της Νέας Ρώμης και μια χρυσή εποχή δικαιοσύνης, ευημερίας και μεγαλείου. Οι άνθρωποι τον υποδέχονται ως ισαπόστολο και προσεύχονται στο όνομά του. Στο πλευρό του, η αινιγματική Θεοδώρα, πρώην εταίρα, τώρα Αυγούστα λατρεμένη, δολοπλόκος και πανίσχυρη.

Ο νεαρός νομικός Προκόπιος ο Καισαρεύς φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, αναλαμβάνει καθήκοντα στο Μεγάλο Παλάτι και βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δίνης∙ η Στάση του Νίκα, οι θρίαμβοι του Βελισάριου, οι νέοι νόμοι, οι αιρέσεις, οι συνωμοσίες… Η Αγία Σοφία υψώνεται στον ουρανό, ενώ πανούκλα, σεισμοί κι ένα μεγάλο επίμονο σκότος μαζί με ανεξήγητες εξαφανίσεις συγκλονίζουν την Πόλη.

Ψίθυροι για προφητείες… Οράματα με μαύρους καβαλάρηδες… Ένας ασκητής που «βλέπει» στο πρόσωπο του αυτοκράτορα το Κτήνος. Τίποτα δεν είναι με βεβαιότητα αυτό που φαίνεται. Ο Προκόπιος πρέπει να αποφασίσει. Ποιος είναι πραγματικά ο Ιουστινιανός; Ποια είναι η αλήθεια που πρέπει ο ίδιος να καταγράψει; Θα τολμήσει να την αποκαλύψει ή θα αναγκαστεί να την κρύψει στους γρίφους των περγαμηνών του;

Στηριγμένο στην Απόκρυφη Ιστορία του Προκόπιου, το μυθιστόρημα αυτό αποτελεί ένα ταξίδι στα άδυτα της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας, εκεί όπου ο θρίαμβος ανταγωνίζεται με την κατάπτωση προειδοποιώντας τους ανθρώπους για την Αποκάλυψη που πλησιάζει.

Αριθμός σελίδων: 528.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 26 Μαρτίου 2026.

Θα το βρείτε και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία.

Ο συγγραφέας Χρόνης Μουστάκας γεννήθηκε στον Βόλο με καταγωγή από την Πάρο και την Κύθνο. Ο Φράγκος πρόγονός του φαίνεται πως του έχει αφήσει βιολογικές παρακαταθήκες κι ανοιχτά ζητήματα, όπως την αγάπη του στη μεσαιωνική ιστορία.

Σπούδασε παιδαγωγικά (Μαράσλειος Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πάδοβα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Μιλάει Ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά.

Εργάστηκε στη δημόσια εκπαίδευση κι επίσης ως δημοσιογράφος, με έμφαση πάντα στον πολιτισμό, σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Η τηλεοπτική του εκπομπή Ex- Libris παρουσίαζε για πολλά χρόνια τα πιο σημαντικά ονόματα των γραμμάτων και των τεχνών της χώρας. Υπήρξε διευθυντής διάφορων αξιόλογων περιοδικών, μέλος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου, συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και συνεργάτης του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το μυθιστόρημα "Οι Ιππότες του Ουρανού" γράφτηκε στις Βρυξέλλες όπου την τελευταία δεκαετία ζει ως «ανακλητός μέτοικος». Τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία του έργου είναι προϊόν τριετούς έρευνας σε γαλλικές, βελγικές, αγγλικές, ιταλικές κι ελληνικές πηγές.

Στο παρελθόν έχει εκδοθεί το παιδικό του μυθιστόρημα "Ονειροβασίες στη Βουνοκορφή των Μύθων" (Εκδ. Γραφή).

