Πάτρα: Πασχαλινό παζάρι από τη «Φλόγα»

Το Πασχαλινό παζάρι της πραγματοποιεί και φέτος ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα" από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου.

Το παζάρι φιλοξενείται στο γραφείο της Φλόγας στην Πάτρα, στην οδό Κανάρη 40.

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00,

Σάββατο: 10:00 - 14:00,

Μ. Πέμπτη: 9:00 - 13:00

Όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσουμε αναμμένη τη «ΦΛΟΓΑ» της ελπίδας για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο κρεβάτι κάποιου νοσηλευτικού ιδρύματος.



Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι η Αγάπη δίνει Ζωή.