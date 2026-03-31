Πάτρα: Πασχαλινό παζάρι από τη «Φλόγα»

Στο γραφείο της Φλόγας στην οδό Κανάρη 40
Το Πασχαλινό παζάρι της πραγματοποιεί και φέτος ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα" από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου.
Το παζάρι φιλοξενείται στο γραφείο της Φλόγας στην Πάτρα, στην οδό Κανάρη 40.
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00,
Σάββατο: 10:00 - 14:00,
Μ. Πέμπτη: 9:00 - 13:00
Όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσουμε αναμμένη τη «ΦΛΟΓΑ» της ελπίδας για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο κρεβάτι κάποιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι η Αγάπη δίνει Ζωή.
