Λαμπερή η πρεμιέρα της Ελληνικής ταινίας "Το Μυστικό του Δάσους"

Λαμπερή πρεμιέρα δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30/3 για τη νέα ταινία των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη "Το Μυστικό του Δάσους", λίγες μέρες πριν την έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους (Πέμπτη 2/4) σε διανομή της The Film Group.

Ήταν μία ξεχωριστή βραδιά τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο κατάμεστο Cinobo ΟΠΕΡΑ στην Αθήνα.

Οι δημιουργοί της ταινίας, οι πρωταγωνιστές, ο παραγωγός, οι συντελεστές και πλήθος καλεσμένων από τον χώρο της τέχνης και των μέσων ενημέρωσης έδωσαν το παρών, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το καθηλωτικό θρίλερ.

Με έντονο σασπένς και δυνατή ατμόσφαιρα, "Το Μυστικό του Δάσους" ξεχωρίζει ως ένα αστυνομικό θρίλερ - ένα είδος που συναντάμε σπάνια στον ελληνικό κινηματογράφο.

Λίγο πριν την έναρξη της προβολής, ο παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας Κώστας Καραθωμάς και ο σκηνοθέτης Μάκης Τσούφης καλωσόρισαν θερμά το κοινό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους προς όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της ταινίας, καθώς και προς την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Κω, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλο μέρος των γυρισμάτων.

Μετά το τέλος της προβολής, οι συντελεστές και οι ηθοποιοί καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, το οποίο υποδέχτηκε την ταινία με ενθουσιασμό.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε άλλους οι Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης από το cast της ταινίας, ο συνθέτης του soundtrack της ταινίας Κώστας Μαραγκός αλλά και οι ηθοποιοί Άννα Φόνσου, Λεωνίδας Κακούρης, Κωνσταντίνος Καζάκος, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάκης Παπαματθαίου, Ηρώ Μουκίου, Κατερίνα Τσάβαλου, Μάνος Πίντζης, Πάνος Μπλέτζας, Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, Γιούλη Ηλιοπούλου, η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου, ο συνθέτης Γιάννης Φουστέρης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, οι Σκιαδαρέσες.

Η ταινία προβάλλεται στις αίθουσες σε διανομή της TFG.

Σχετικά με την ταινία

Ένα σκοτεινό μυστικό κρυμμένο σε ένα ειδυλλιακό νησί, μια εξαφάνιση που ταράζει τη σιωπή μιας μικρής κοινωνίας και ένας άνθρωπος που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Το «Μυστικό του Δάσους», η νέα ταινία των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, είναι ένα ατμοσφαιρικό αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει αγωνία, ένταση και ανθρώπινο δράμα.

Με φόντο ένα νησιωτικό τοπίο όπου η ομορφιά συνυπάρχει με τη σκιά της διαφθοράς, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που επιστρέφει στη δράση όταν μια υπόθεση εξαφάνισης φέρνει στην επιφάνεια τις πιο επώδυνες μνήμες του. Καθώς η έρευνα βαθαίνει, τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης.

Με κινηματογραφική ένταση και δυνατές ερμηνείες, "Το Μυστικό του Δάσους" αποτελεί ένα καθηλωτικό θρίλερ για το τίμημα της εκδίκησης και την αναζήτηση της λύτρωσης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Στέλιος Ορφανίδης

Μοντάζ: Βαγγέλης Μιχαήλος & Στέλιος Ορφανίδης

Παραγωγή: Κώστας Καραθωμάς, Kappa Films

Μουσική: Κώστας Μαραγκός

Διάρκεια: 97 λεπτά.

*Στην Πάτρα η ταινία προβάλλεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Οι φωτ. εστάλησαν από την εταιρεία διανομής.

*Στην κεντρική φωτ. του θέματος, οι δύο σκηνοθέτες της ταινίας με τον ηθοποιό Χάρης Εμμανουήλ.

