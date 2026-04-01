Πάτρα: Το Μουσικό Αναλόγιο "Μάνα Παναγία" το Σάββατο του Λαζάρου 4-4

Στις 20.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών - Διοργάνωση από την Πατρινή Χορωδία "Η Πανύμνητος"
Το Μουσικό Αναλόγιο "Μάνα Παναγία" θα παρουσιάσει η Πατρινή Χορωδία «Η Πανύμνητος» το Σάββατο του Λαζάρου 4 Απριλίου 2026 στις 20.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.
Η μουσική εκδήλωση ενταγμένη στο πνεύμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Σολίστ: Θοδωρής Νικολάου και Σοφία Μιχαηλίδη.
Διδασκαλία & καλλιτεχνική διεύθυνση: Αφροδίτη Χρυσανθακοπούλου.
Στη συναυλία συμμετέχουν το Δημοτικό σχολείο Δεμενίκων και το Δημοτικό σχολείο της Κρήνης, το 14ο Γυμνάσιο Πατρών, η γυανικεία χορωδία "ΦΕΜΙΝΑ", ο ανδρικός βυζαντινός χορός "ΚΡΑΤΕΙΝ ΑΕΝΑΩΣ" & η Γυναικεία Νεανική χορωδία "Πανύμνητος".
Αφήγηση: Δρ. Μαρία Α. Σπυροπούλου.
