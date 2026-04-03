Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από τη Έξοδο του Μεσολογγίου

Κορυφώνονται οι Επετειακές Εκδηλώσεις του Εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου το σαββατοκύριακο 4-5.4.2026.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στις επετειακές εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων από τη Έξοδο του Μεσολογγίου, που θα λάβουν χώρα Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου 2026, θα εκπροσωπήσει η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Ιδρύματος, κ. Ε. Αλμπάνη. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα εκπροσωπηθεί από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στην καθιερωμένη παρέλαση καθώς στις λοιπές επετειακές εκδηλώσεις το ίδιο σαββατοκύριακο.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου: https://messolonghi.gov.gr/events/category/ekdiloseis-epeteiakou-%CE%84etous/