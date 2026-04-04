Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 6 έως 11 Απριλίου 2026

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 6/4/2026 έως 11/4/2026.

Μ. Δευτέρα (11 π.μ.– 2:30 μ.μ.): «Φτιάξε τη δική σου άνοιξη»

Εργαστήρι πολυμερικού πηλού

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 2610 277342

Μ. Δευτέρα έως Μ. Πέμπτη (11 π.μ. - 1 μ.μ.): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Συνεχίζουμε «το βιβλίο των βιβλίων» και κάθε πρωί γράφουμε ιστορίες και τις ζωγραφίζουμε, με έμπνευση τα αγαπημένα μας βιβλία.

Μ. Δευτέρα (7 – 9 μ.μ.): Εγκαίνια «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III»

Ομαδική εικαστική έκθεση

Μ. Τρίτη (6:30 μ.μ.): Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου συζητά το βιβλίο «Αναχωρήσεις» του Julian Barnes, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μ. Τετάρτη (5 μ.μ.): Συνάντηση διαλόγου όπου η λογοτεχνία γίνεται εμπειρία και η γραφή πράξη κοινή, με αφορμή το βιβλίο της Καλλιόπης Πασιά

Οι ιστορίες της Κ., εκδόσεις «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού»

Ένας διάλογος

- για τη γραφή ως πράξη προσωπική και συλλογική,

- για το memoir ως είδος που διαρκώς μετασχηματίζεται,

- για τη δύναμη της αφήγησης να μας φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μας και στους άλλους.

Συμμετέχει Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, πανεπι/ακός.

Μ. Σάββατο (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

«Βάφουμε και ζωγραφίζουμε τα πασχαλινά αυγά μας»