Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 6 έως 11 Απριλίου 2026

Συναντήσεις, δράσεις και εργαστήρι πρωταγωνιστούν αυτήν την εβδομάδα στο Πολύεδρο
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 6/4/2026 έως 11/4/2026.
Μ. Δευτέρα (11 π.μ.– 2:30 μ.μ.): «Φτιάξε τη δική σου άνοιξη»
Εργαστήρι πολυμερικού πηλού
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 2610 277342
Μ. Δευτέρα έως Μ. Πέμπτη (11 π.μ. - 1 μ.μ.): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά
Συνεχίζουμε «το βιβλίο των βιβλίων» και κάθε πρωί γράφουμε ιστορίες και τις ζωγραφίζουμε, με έμπνευση τα αγαπημένα μας βιβλία.
Μ. Δευτέρα (7 – 9 μ.μ.): Εγκαίνια «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III»
Ομαδική εικαστική έκθεση
Μ. Τρίτη (6:30 μ.μ.): Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου συζητά το βιβλίο «Αναχωρήσεις» του Julian Barnes, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
Μ. Τετάρτη (5 μ.μ.): Συνάντηση διαλόγου όπου η λογοτεχνία γίνεται εμπειρία και η γραφή πράξη κοινή, με αφορμή το βιβλίο της Καλλιόπης Πασιά
Οι ιστορίες της Κ., εκδόσεις «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού»
Ένας διάλογος
- για τη γραφή ως πράξη προσωπική και συλλογική,
- για το memoir ως είδος που διαρκώς μετασχηματίζεται,
- για τη δύναμη της αφήγησης να μας φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μας και στους άλλους.
Συμμετέχει Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, πανεπι/ακός.
Μ. Σάββατο (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά
«Βάφουμε και ζωγραφίζουμε τα πασχαλινά αυγά μας»
