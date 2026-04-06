Πάτρα: Μουσική Βραδιά με γνωστούς Αλβανούς καλλιτέχνες

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 στις 21.00
Μία μουσική βραδιά με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από τη γειτονική Αλβανία προγραμματίζεται για το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 στην Πάτρα.
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Privilege Event House στην οδό Κονταξή & Πάροδος Αθηνών, θα εμφανιστούν live η Vojsava Alia, μία διάσημη Αλβανίδα ερμηνεύτρια της world music και της παραδοσιακής Βαλκανικής μουσικής με καταγωγή από το Αργυρόκαστρο, καθώς και οι Vaske Curri και Dolfi.
Θα τους συνοδέυσουν επί σκηνής πιανόργανο και κλαρίνο.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 21.00.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr