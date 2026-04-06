Μην ψάχνεις, βρες στο
Πάτρα: Μουσική Βραδιά με γνωστούς Αλβανούς καλλιτέχνες

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 στις 21.00

Μία μουσική βραδιά με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από τη γειτονική Αλβανία προγραμματίζεται για το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 στην Πάτρα.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Privilege Event House στην οδό Κονταξή & Πάροδος Αθηνών, θα εμφανιστούν live η Vojsava Alia, μία διάσημη Αλβανίδα ερμηνεύτρια της world music και της παραδοσιακής Βαλκανικής μουσικής με καταγωγή από το Αργυρόκαστρο, καθώς και οι Vaske Curri και Dolfi.

Θα τους συνοδέυσουν επί σκηνής πιανόργανο και κλαρίνο.

