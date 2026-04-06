Εντυπωσίασε η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, το διάστημα 2-4 Απριλίου 2026, το 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, που οργάνωσε υποδειγματικά σε Ιερούς Ναούς της πόλης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτας «Μακρυγιάννης» και στο οποίο έλαβαν μέρος, 9 χορωδίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Το Σάββατο 4-4, έλαβε μέρος η 60μελής Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής» από την Πάτρα, η οποία εν μέσω συγκινησιακού κλίματος και παρουσία πολυπληθούς ακροατηρίου, ερμήνευσε το πρόγραμμα της, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάξιμου της Άρτας, το οποίο περιλάμβανε τα εξής έργα: «ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ», Αλληλουάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, αναγνώστες στίχων: Γιάννης Αλεξόπουλος, Γιάννης Καλαντζόπουλος και Τάκης Αρκαδιανός, «ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ», εξαποστειλάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, μουσική: ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, Solo mezzo soprano: Μαριλένα Νησίδη, «ΙΔΟΥ, Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ», Βυζαντινός Ύμνος, ψαλλόμενος εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, Εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, «BOGORODITSE DEVO» (Χαίρε Μαρία), Ορθόδοξος Ύμνος εις την Παναγία, από το έργο: «Vespers», μουσική:SERGEI RACHMANINOFF και «ELI!ELI!» (Ηλί! Ηλί! λαμά σαβαχθανί), εκ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: 27,46, μουσική: GYΟRGY DEAK- BARDOS.

Τη Μικτή Χορωδία της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που καταχειροκροτήθηκε για τις ερμηνείες της, διηύθυνε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Οργανισμού, Μαέστρος Σταύρος Σολωμός.