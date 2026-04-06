«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει από ποιους 2 άντρες εμπνεύστηκε τη Μιράντα Πρίστλι

Το φιλμ «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φράνκελ, συνέχεια του 1ου φιλμ που είχε "σκίσει" εμπορικά πριν περίπου 20 χρόνια, έρχεται στο τέλος Απριλίου 2026 στις κινηματογραφικές αίθουσες και οι πρωταγωνίστριές του έχουν ξεκινήσει το promotion της ταινίας με συνεντεύξεις σε περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές, events, ειδικές πρεμιέρες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη κυρία Μέριλ Στριπ, που πρωταγωνιστεί & πάλι, εμφανίστηκε στο Late Night Show του Στίβεν Κολμπέρ, φορώντας το μπλε πουλοβεράκι της «Άντι» (Αν Χάθαγουεϊ) από την πρώτη ταινία κι αποκάλυψε πολλά παρασκηνιακά μυστικά.

Πώς, για παράδειγμα, έβαλε πλάτες για να στηρίξει την ταινία, επειδή την παρακάλεσε η παραγωγός και φίλη της Εϊμι Πασκάλ. Χωρίς το όνομά της, κανείς δεν έβαζε χρήματα, καθώς 20 χρόνια πριν κανείς δεν πίστευε ότι ένα «chick flick», θα γινόταν hit στο box office.

«Ήταν εποχές προ "Barbie" και προ "Mamma Mia"...» είπε γελώντας συνωμοτικά η 76χρονη Μέριλ Στριπ. «Κανείς δεν πίστευε ότι ταινίες με γυναίκες ηρωίδες μπορούσαν να γίνουν εμπορική επιτυχία».

Σε μία στιγμή όμως αποκαλύπτει και κάτι που εξέπληξε όσο και ενθουσίασε: όχι, δεν ερμηνεύει έτσι παγερά, κυνικά, ατσάλινα την «Μιράντα Πρίστλι» της, πατώντας στο διαβόητο στερεότυπο που έχουμε για την θρυλική, παράξενη εκδότρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, την οποία είδαμε και στην 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ μαζί με την Ανν Χάθαγουει.

Πηγή έμπνευσης, όπως η Μέριλ Στριπ είπε, υπήρξαν δύο άντρες σκηνοθέτες: ο Μάικ Νίκολς κι ο Κλιντ Ίστγουντ, διαβάσαμε στο flix.gr.

«Ουσιαστικά μιμούμουν τον Mike Nichols όλη την ώρα», είπε χαρακτηριστικά. «Αν ο Mike Nichols και ο Clint Eastwood είχαν ένα παιδί… θα ήταν η Miranda Priestly».

Με τον Ίστγουντ η Στριπ είχε συνεργαστεί το 1995 στο συγκινητικό φιλμ "Οι Γέφυρες του Μάντισον" ενώ με τον Μάικ Νίκολς η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Στριπ είχε δουλέψει το 1986 στο "Heartburn" όπου έπαιζε και ο Τζακ Νίκολσον, στο "Silkwood" το 1983 και στο "Postcards from the Edge" το 1990 όπου συμπρωταγωνίστησε με την Σίρλει ΜακΛέιν.

*Το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 σε διανομή από την Feelgood & το περιμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.