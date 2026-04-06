Από Θείες Λειτουργίες μέχρι ταινίες: Ο τηλεοπτικός οδηγός του Πάσχα

Τι θα δούμε στα κανάλια τη Μ. Εβδομάδα και το Πάσχα

Από Θείες Λειτουργίες μέχρι ιστορικές σειρές και ταινίες έρχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα στα κανάλια. Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα τα κανάλια τροποποιούν το πρόγραμμά τους βάζοντας περισσότερες θρησκευτικές και ιστορικές ταινίες, παιδικά προγράμματα αλλά και ψυχαγωγικές εκπομπές για το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Να σημειώσουμε ότι τη Μεγάλη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα η νέα κωμική σειρά του Ant1 «Σούπερ ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο. Τι θα δούμε στην τηλεόραση τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα MEGA: Θείες Λειτουργίες, «Άγιος Παΐσιος» και ιστορικές ταινίες

Με σεβασμό στην κατάνυξη των ημερών, το MEGA τιμά τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και εντάσσει στο πρόγραμμά του τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Μέσα από τις ζωντανές αυτές μεταδόσεις, ο σταθμός συνοδεύει το τηλεοπτικό κοινό στην πορεία για την κορύφωση του Θείου Δράματος και την Ανάσταση. Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου : 19:00 - 21:00: Ακολουθία του Νυμφίου, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιώς.

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου: 19:00 - 21:00: Ακολουθία του Νυμφίου, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοσπόλεως κ. Εμμανουήλ, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς.

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου: 19:00 - 21:00: Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος (Μυστικός Δείπνος), Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νήφωνος, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς.

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου: 18:30 - 22:00: Ακολουθία των Παθών του Κυρίου, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: 08:50 - 11:00: Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

20:50 - 22:00: Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Περιφορά, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου: 08:00 - 10:00: Εσπερινός της Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς

23:50 - 00:10: Ακολουθία της Αναστάσεως Να σημειώσουμε ότι από τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Εβδομάδας θα προβάλλεται η ιστορική σειρά «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Από τη Μεγάλη Πέμπτη η σειρά θα προβάλλεται στις 16:00 και στις 20:50.

Την Ανάσταση θα μεταδοθεί το ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Πάσχα με τη Μελίνα Ασλανίδου και τη Γλυκερία». ΕΡΤ: Θείες Λειτουργίες και θρησκευτικές ταινίες

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, η ΕΡΤ προσαρμόζει το πρόγραμμά της στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, μεταδίδοντας ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου, συναυλίες κλασικής μουσικής, καθώς και ειδικά θέματα, συνεντεύξεις και αφιερώματα στις ζωντανές εκπομπές της. Παράλληλα, θα μεταδώσει απευθείας τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, μέσα από ναούς της Αθήνας, της περιφέρειας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 24:00, μεταδίδεται η ταινία «Ουράνια Έκπληξη» ένα συγκινητικό οικογενειακό δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Μια μητέρα δίνει αγώνα για τη θεραπεία της κόρης της, ενώ ένα απρόσμενο γεγονός αλλάζει τα πάντα, φέρνοντας ελπίδα και πίστη. Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 24:00, ακολουθεί η ταινία «Ένα Θαύμα από τον Ουρανό» . Η ζωή μιας οικογένειας ανατρέπεται μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που αφήνει παράλυτη τη μητέρα, τη Σαμ, όμως η εμφάνιση ενός μικρού τραυματισμένου πουλιού της δίνει απρόσμενη δύναμη, μαθαίνοντάς της πώς να ζει ξανά. Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 24:00, μεταδίδεται το βιογραφικό ιστορικό δράμα «Παύλος, ο Απόστολος του Χριστού» Στη Ρώμη του Νέρωνα, ο Απόστολος Παύλος περιμένει την εκτέλεσή του, ενώ ο Λουκάς αποφασίζει να γράψει ένα άλλο βιβλίο, που θα περιγράφει λεπτομερώς τη γέννηση αυτού που θα γίνει γνωστό ως Εκκλησία. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου στις 08:30, συνεχίζεται η σειρά «Κοντά στον Ιησού» με το επεισόδιο «Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ», εστιάζοντας στον εσωτερικό αγώνα του ταπεινού ξυλουργού να αποδεχθεί το θεϊκό σχέδιο, τη σχέση του με τη Μαρία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε μια εποχή πολιτικής και κοινωνικής έντασης. Η ιστορία τονίζει την πίστη, την υπακοή και τη θυσία του ως προστάτη της Αγίας Οικογένειας. Στις 13:00 της ίδιας ημέρας μεταδίδεται το επεισόδιο «Η Μεγάλη Εβδομάδα στην άλλη Ελλάδα» του ντοκιμαντέρ «Στους Δρόμους των Ελλήνων». Στο επεισόδιο αυτό, η Μάγια Τσόκλη βρίσκεται σε τρεις γειτονιές της Νέας Υόρκης, το Μανχάταν, το Μπρούκλιν και το Κουίνς: στις σχολικές γιορτές, στους συλλόγους, στα καταστήματα, στις εκκλησιές και στα σταυροδρόμια που συναντιούνται οι Επιτάφιοι, ακολουθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών της ελληνικής κοινότητας. Λίγο αργότερα, στις 15:15, ακολουθεί η κλασική ταινία «Ο Βαραββάς, με τον Άντονι Κουίν στον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Η βιβλική υπερπαραγωγή αφηγείται την πορεία του ληστή που ελευθερώθηκε αντί του Ιησού, γεγονός που τον οδήγησε σε ένα επίπονο πνευματικό ταξίδι πίστης. Στις 19:00, έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το επεισόδιο «Μαρία Μαγδαληνή» της σειράς «Κοντά στον Ιησού», που εστιάζει στη λύτρωση, την πίστη και τη θέση της γυναίκας μέσα στον κύκλο των μαθητών του Ιησού, ενώ στις 22:30 ακολουθεί το επεισόδιο «Θωμάς», που αναδεικνύει τη διαδρομή από την αμφιβολία προς την πίστη. Τέλος, τη Μεγάλη Παρασκευή στις 00:10, μεταδίδεται η ταινία «Ανάσταση» σε σκηνοθεσία Κέβιν Ρέινολντς. Ο Τζόζεφ Φάινς πρωταγωνιστεί στον ρόλο ενός πανίσχυρου Ρωμαίου αξιωματικού, ο οποίος καλείται από τον Πόντιο Πιλάτο να εξιχνιάσει την εξαφάνιση του σώματος του Ιησού Χριστού, σε μια διαφορετική, ανατρεπτική προσέγγιση των γεγονότων που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της Ανάστασης. Η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ζωντανά τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, μεταφέροντας με κατάνυξη το πνεύμα των ημερών σε όλη τη χώρα. Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 19:00 μεταδίδει την Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη.

Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 19:00 μεταδίδει την Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 19:00 μεταδίδει την Ακολουθία του Νιπτήρος, σε απευθείας σύνδεση από το Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου στις 19:00 θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία των Αγίων Παθών, σε απευθείας σύνδεση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου μεταδίδει στις 08:00 την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης σε απευθείας σύνδεση από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου, ενώ στις 19:00 θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και την Περιφορά του Επιταφίου σε απευθείας σύνδεση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. STAR: Παιδικές ταινίες και πρώτες κινηματογραφικές προβολές

Τη Μεγάλη Εβδομάδα (6-11/4), την Κυριακή του Πάσχα (12/4) και Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα (13-14/4) το πρόγραμμα του Star διαφοροποιείται. Από τη Μ. Πέμπτη 9/4 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4, τα πρωινά στο Star θα γεμίσουν χρώμα, μαγεία, παιχνίδι στην πιο διασκεδαστική ζώνη παιδικών, τη μοναδική Starland! Τα παιδιά θα απολαύσουν ακόμα περισσότερο τους σούπερ, αλλά και τους αστείους, αγαπημένους τους ήρωες και οι απίθανες περιπέτειές τους θα τους ταξιδέψουν στα πιο απίστευτα μέρη και θα τους κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά! Croods Family Tree, Scooby – Doo! Mystery Incorporated, Ο Σκανδαλιάρης Τοτός, Bing, Oddbods, Booba, The Weasy Family, Ο Γκρίζι και τα Λέμινγκς, Peppa Pig, Bubble’s Hotel, Η Τρου και το βασίλειο του ουράνιου τόξου, Η Μάσα και ο Αρκούδος, Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι, Detective Finnick, Bluey, PJ Masks, Ο Άλβιν και η παρέα του.

Εκτός, όμως, από τις αγαπημένες σειρές, τα παιδιά δίνουν τηλεοπτικό ραντεβού και με υπέροχες παιδικές ταινίες και σε Α’ τηλεοπτική προβολή! Μερικές ταινίες από το πρόγραμμα του καναλιού: Δουνκέρκη (Μ. Δευτέρα 6/4 στις 23:30), η ιστορία γράφεται μέσα στη φωτιά της μάχης… κάθε στιγμή μετράει! Κρυφή ομορφιά (Μ. Τετάρτη 8/4 στις 23:30), όταν ο πόνος συναντά την αγάπη, η ομορφιά κρύβεται σε κάθε έκπληξη της ζωής. Ο μυστικός κήπος σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή (Μ. Πέμπτη 9/4 στις 12:30), ένα μυστικό κρυμμένο στον κήπο που ξυπνά την καρδιά και ξαναζωντανεύει την ελπίδα! Η Φάλαινα (Μ. Πέμπτη 9/4 στις 23:15), μια καθηλωτική σύγχρονη κοινωνική ταινία, με τον Μπρένταν Φρέιζερ να δίνει την ερμηνεία της ζωής του, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το Όσκαρ,

Ο άνθρωπος του Θεού (Μ. Τρίτη 7/4 στις 23:30 & Μ. Παρασκευή 10/4 στις 17:30), η συνταρακτική βιογραφία του θαυματουργού Άγιου Νεκταρίου.

Φόνισσα (Μ. Πέμπτη 9/4 στις 21:00), η Καριοφύλλια Καραμπέτη ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη την τραγική ηρωίδα του Παπαδιαμάντη

Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο (Κυριακή του Πάσχα 12/4 στις 21:00), ο ρωμιός Λάμπρος Κωνσταντάρας και το αξεπέραστο ελληνικό φιλότιμο στις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές!

Σμύρνη μου αγαπημένη (Κυριακή του Πάσχα 12/4 στις 23:15), ένα ταξίδι στην καρδιά της ιστορίας, γεμάτο πάθος, πόνο και αγάπη… OPEN: Ιστορικές ταινίες και ψυχαγωγικές εκπομπές

Μ. Δευτέρα στις 20:50 , η ξένη ταινία: «Η ΒΙΒΛΟΣ: ΙΑΚΩΒ», με την εμβληματική Ειρήνη Παπά. Ένα ιστορικό δράμα γερμανικής, ιταλικής και αμερικανικής συμπαραγωγής 1994 που μας μεταφέρει στη γη της Χαναάν εκεί όπου ζούσε ο Ισαάκ, ο γιος του Αβραάμ, με τη σύζυγό του Ρεβέκκα και τους γιους του, Ησαύ και Ιακώβ. Ο πρωτότοκος, ο Ησαύ, είναι ένας δυνατός και ατρόμητος κυνηγός με ακόρεστη όρεξη για απολαύσεις! Ο Ιακώβ από την άλλη είναι βοσκός και ως χαρακτήρας πιο μετριοπαθής και συμπονετικός από τον αδελφό του. Όπως ο Ησαύ είναι το καμάρι του πατέρα του, έτσι και ο Ιακώβ είναι η αδυναμία της μητέρας του. Η Ρεβέκκα είναι πεπεισμένη ότι ο Ιακώβ, αν και δευτερότοκος, είναι ο εκλεκτός και ο κληρονόμος του Ισαάκ και του Αβραάμ. Μ. Τρίτη στις 20:50 το πρώτο μέρος της ξένης ταινίας «ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ» και στις 02:00 το δεύτερο μέρος του αριστουργηματικού ιστορικού δράματος, με τον αξεπέραστο Ομάρ Σαρίφ. Μετά από έναν χρησμό που προβλέπει ότι ένα παιδί θα γίνει Πρίγκιπας της Αιγύπτου, ο Αιγύπτιος Φαραώ διατάζει τη σφαγή όλων των νεογέννητων αρσενικών. Αλλά ο Μωυσής - γιος ενός Εβραίου σκλάβου - γλιτώνει τον βέβαιο θάνατο μέσα σ’ ένα καλάθι που πλέει στον Νείλο. Χρόνια μετά, ο Μωυσής μεγαλώνει σε ένα βασιλικό αιγυπτιακό σπίτι χωρίς ωστόσο να θυμάται την οικογένειά του. Όταν όμως ανακαλύπτει την αληθινή του καταγωγή, θα δώσει μια μεγάλη μάχη για να συναντήσει το πεπρωμένο του ως ηγέτης και απελευθερωτής του λαού του… Μ. Τετάρτη στις 20:50, η ξένη ταινία «Η ΒΙΒΛΟΣ:ΑΒΡΑΑΜ» με τον Βιτόριο Γκάσμαν. Το ιστορικό θρησκευτικό δράμα που μιλάει για τον Αβραάμ, μια κεντρική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, που θα λάβει εντολή από τον Θεό να οδηγήσει την οικογένειά του στη γη της επαγγελίας Χαναάν. Αν αντέξει τις δύσκολες δοκιμασίες και η πίστη του παραμείνει ακλόνητη, θα γίνει ο γενάρχης ενός μεγάλου έθνους… Μ. Πέμπτη στις 22:30, αμέσως μετά την Ακολουθία των Παθών σε ζωντανή σύνδεση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στις οθόνες μας η ξένη ταινία «Η ΒΙΒΛΟΣ: ΓΕΝΕΣΗ». Ένας ηλικιωμένος βοσκός της ερήμου αφηγείται τη ιστορία της Δημιουργίας στον μικρό του εγγονό. Μέσα από τα αθώα μάτια του παιδιού ξετυλίγεται η δημιουργία του Κόσμου, καθώς η φύση ζωντανεύει με το πρώτο φως της αυγής. Από τον Αδάμ και την Εύα, τον πειρασμό και την παράβασή τους, που οδήγησε στην οριστική εξορία τους από τον Κήπο της Εδέμ, η ιστορία συνεχίζεται με το πρώτο έγκλημα ανάμεσα στους ανθρώπους: τη δολοφονία του Άβελ από τον αδελφό του, Κάιν. Καθώς η διαφθορά και η απληστία αρχίζουν να επικρατούν, η ανθρωπότητα κινδυνεύει από έναν μεγάλο Κατακλυσμό που θα έρθει να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες… Μ. Παρασκευή στις 22:15, αμέσως μετά την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου σε ζωντανή σύνδεση από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, προβάλλεται η ξένη ταινία «Η ΒΙΒΛΟΣ: ΙΕΡΕΜΙΑΣ», με τον Πάτρικ Ντέμπσι, γνωστό από το “Grey’s Anatomy”. Ο Προφήτης Ιερεμίας, ένας από τους σημαντικότερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θα προφητεύσει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την αιχμαλωσία της στη Βαβυλώνα λόγω της αποστασίας του λαού και της εγκατάλειψης της αληθινής πίστης. Για να μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα του Θεού στην Ιερουσαλήμ και να προλάβει το κακό, θα χρειαστεί να εγκαταλείψει την οικογένειά του, αλλά και τη γυναίκα που αγαπά. Αμέσως μετά, στις 00:15 «Η ΒΙΒΛΟΣ:ΕΣΘΗΡ», με την μοναδική Ορνέλα Μούτι, που περιγράφει την ιστορία της Εσθήρ μιας νεαρής γυναίκας της εβραϊκής κοινότητας στην Περσία, η οποία κερδίζει παρά τη θέλησή της την προσοχή του βασιλιά της χώρας με την ομορφιά και το ήθος της. Το Μ. Σάββατο στις 15:45 βλέπουμε το πρώτο μέρος της ξένης ταινίας: «Η ΒΙΒΛΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και στις 20:50 το δεύτερο, με τον κορυφαίο Φράνκο Νέρο. Η συγκλονιστική ιστορία του Σαούλ από την Ταρσό, ο οποίος συμμετέχει στις διώξεις των Χριστιανών. Αμέσως μετά την Ακολουθία της Αναστάσεως, ζωντανά από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, στις 00:15 έρχεται το “JUST PARTY”. Ένα special εορταστικό επεισόδιο με τις μεγάλες επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών που έχουν τραγουδήσει στην σκηνή του J2US. Ανήμερα το Πάσχα στρώνουμε μαζί το τραπέζι της Λαμπρής στις 13:45 το μεσημέρι: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου έχουν ετοιμάσει ένα μαραθώνιο γλεντιού με πολύ χορό και ατελείωτη διασκέδαση με αγαπημένους τραγουδιστές, αλλά και ξεχωριστούς καλεσμένους! Από τις 13:45 μέχρι και τις 18:45 το τραγούδι και ο χορός δεν σταματάνε, με τη διάθεση είναι στα ύψη! Στις 20:50 Κυριακή του Πάσχα, στις οθόνες μας ένα ακόμα special επεισόδιο του J2US με τις ανεπανάληπτες επιτυχίες των τραγουδιστών που έχουν ξεσηκώσει το κοινό στο πλατό του J2US. ANT1: «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και νέα κωμική σειρά

Νέα κωμική σειρά κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1 και θα προβληθεί από μεγάλη Δευτέρα μέχρι Μεγάλη Τετάρτη στις 20.00. «Οι σούπερ ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο μπαίνουν στο πρόγραμμα του καναλιού την Εβδομάδα των Παθών. Υπόθεση:Καλώς ήρθατε στο υποκατάστημα της αλυσίδας ΣΟΥΠΕΡ στο κέντρο της Αθήνας! Εδώ υπάρχουν όλων των ειδών τα… ψώνια, χιούμορ σε οικογενειακή συσκευασία και τρέλα σε οικονομική τιμή.