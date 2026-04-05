Γιάννης Βογιατζής: «Η ζωή μου ήταν το θέατρο»

Ο Γιάννης Βογιατζής σε σπάνια συνέντευξη μιλά για την καριέρα του και αποκαλύπτει ότι το θέατρο ήταν όλη του η ζωή.

Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello. Ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε τόσο για το θέατρο όσο και για τον Φίνο και τον Βασίλη Λογοθετίδη.

«O Φίνος τα λεφτά που ήθελε να δημιουργήσει, τις ταινίες του, τα είχε! Δεν ενδιαφερόταν για τίποτα άλλο. Ο πλούτος του Φίνου δεν ήταν ο πλούτος που ονειρεύεται κάθε Έλληνας, κάθε άνθρωπος. ‘Ήταν το ότι μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, ό,τι ονειρευόταν κινηματογραφικά», δήλωσε ο Γιάννης Βογιατζής για τον Φίνο.

«Εφόσον δεν σε παρατά η ίδια η δουλειά σου, οφείλεις να υπάρχεις και να λες “παρών”. Και το “παρών” να είναι με την ψυχή σου, την καρδιά σου, τα αισθήματά σου, τον πολιτισμό σου», είπε ακόμα για το γεγονός ότι δεν έχει παρατήσει την τέχνη της υποκριτικής.

«Η ζωή μου ήταν το θέατρο. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος μου! Με το θέατρο κοιμόμουν, με το θέατρο ξυπνούσα. Δηλαδή, με τους ρόλους που κάθε επόμενη ημέρα είχα να παίξω, να εκτελέσω, να βιώσω, είτε στο κινηματογραφικό πανί είτε στη σκηνή», εξομολογήθηκε ακόμα ο σπουδαίος ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε και για τον Βασίλη Λογοθετίδη.

«Θυμάμαι τον Βασίλη Λογοθετίδη να παίζει ένα δραματικό ρόλο. Έναν άνθρωπο που επιστρέφει μετά από χρόνια στο σπίτι του, στους δικούς του, και εκείνοι είναι άλλοι ως χαρακτήρες πια, δεν τους αναγνωρίζει. Ήταν τέτοιο το εύρος του ταλέντου του. Έκλαιγα με λυγμούς σε όλη την παράσταση. Τον γνωρίσατε προσωπικά; Βεβαίως! Πήγα στο καμαρίνι του και, με το που τον είδα, τον άγγιξα. Δεν μου αρκούσε να τον δω, να του μιλήσω και να τον συγχαρώ. Ήθελα να τον βιώσω, να τον ζήσω. Άλλωστε εγώ δεν έκανα θέατρο επειδή δεν είχα άλλη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.