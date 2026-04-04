Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη - Ανέβασε τη φωτογραφία του άνδρα που καταδικάστηκε για το revenge porn

Η Ιωάννα Τούνη, γνωστή influencer και επιχειρηματίας, συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, επειδή ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία ενός από τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση revenge porn που τη σχετίζεται με την ίδια.

Ο άνδρας υπέβαλε μήνυση εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στα μπουζούκια για να γιορτάσει τη νίκη της στη δίκη για το revenge porn, ωστόσο εκεί αντίκρισε τον έναν από τους δύο δράστες. Αμέσως ζήτησε να τον διώξουν από το μαγαζί, όμως αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια.

Όπως εξήγησε η Influencer σε story που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, ενώ εκείνη βρισκόταν με την παρέα της, είδε τον άντρα που καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης να διασκεδάζει μπροστά της και επειδή θεώρησε πως δεν χωρούσαν και οι δύο εκεί, μίλησε με τους υπεύθυνους του μαγαζιού και ζήτησε να τον κάνουν να φύγει. Παρόλα αυτά, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και τελικά έφυγε εκείνη. Η Ιωάννα Τούνη, ωστόσο, θυμωμένη για το γεγονός αυτό, έβγαλε βίντεο τον δράστη και τον ανέβασε στο προφίλ της με το όνομά του.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.