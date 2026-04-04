Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί η παρουσιάστρια γέννησε νωρίτερα

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε για πρώτη φορά μητέρα, μόλις τρεις ημέρες μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την Παρασκευή 3 Απριλίου, με καισαρική τομή, ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους περίπου 2.600 γραμμαρίων, στο μαιευτήριο Ρέα. Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, και οι δυο τους βιώνουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας.

Ο μαιευτήρας της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μίλησε το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον τοκετό. Όπως ανέφερε, μέσα σε 12 ώρες από την καισαρική η Κατερίνα σηκώθηκε για να δει το μωρό της, ενώ τόνισε τον ισχυρό δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει μαζί του.

Επιπλέον, σημείωσε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της ήταν ήρεμη, συνεργάσιμη και καλά προετοιμασμένη. Η ίδια ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε μειωμένη κινητικότητα του εμβρύου, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις και τελικά στην απόφαση για τοκετό.