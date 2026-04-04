ΟΠΕΚΕΠΕ- Κ. Αχ. Καραμανλής: «Είμαι αθώος...δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές»

Αθώος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει ο Κώστας Αχ. Καραμανλή λέγοντας πως θα αποδείξει την αθωότητά του.

Παράλληλα ανακοινώνει σε δήλωσή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. θα παραμείνει ωστόσο μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Η Δήλωση του Κώστα Καραμανλή έχει ως εξής: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».