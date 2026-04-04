ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δόλος» και «πλήρης συγκάλυψη της απάτης» για την Παπακώστα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Βαρύ κατηγορητήριο από την Ευρωπαία Εισαγγελέα στρέφεται κατά της βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Παπακώστα, στην οποία αποδίδονται μεθοδευμένες παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η βουλευτής φέρεται να άσκησε πιέσεις στον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, καθώς και σε υπηρεσιακό κτηνίατρο, προκειμένου να εξασφαλίσει παράνομες επιδοτήσεις για κτηνοτρόφους της περιφέρειάς της. Στόχος των επαφών της ήταν η παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου ζωικού κεφαλαίου, ώστε οι δικαιούχοι να εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που δικαιούνταν κανονικά.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας περιγράφει τη δράση της κάνοντας λόγο για: «Συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα».

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αναφέρεται:

«Στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, την 24/08/2021, 27/09/2021 και την 08/10/2021, η Κατερίνα Παπακώστα του Δημητρίου, βουλευτής Τρικάλων από το έτος 2019 μέχρι και σήμερα, με περισσότερες πράξεις οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προέβη στην ως άνω υπό στοιχείο (1) (Α) αναφερόμενη επικοινωνία, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων, με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο Μελά (φυσικό αυτουργό), προκαλώντας σε αυτόν με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα («θέλετε να σας υπενθυμίσω», «θα εκτεθούμε», «πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε»), την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξεως (ΑΠ 9/2023, 1198/2023, 836/2023), τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενη την τέλεσή αυτής.

Η ως άνω βουλευτής γνώριζε τον παράνομο και δόλιο χαρακτήρα του αιτήματός της, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από την παραδοχή της ότι υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης («θα εκτεθούμε»), όσο, πρωτίστως, από την ρητή ομολογία της ότι η «τακτοποίηση» του παραγωγού Α. Μπ. βασίστηκε σε μεταγενέστερη, εικονική παρέμβαση του κτηνιάτρου στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

Η βουλευτής λέει ρητά στον Πρόεδρο: «Ο κύριος Ζ… μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία….Έτσι ώστε που φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο…Άρα αν έγινε όντως αυτό, σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση…». Η γνώση και η αποδοχή της αντιχρονολόγησης καταδεικνύει ότι στόχος της ήταν να ακυρωθεί πλήρως το εύρημα του επιτόπιου ελέγχου (απόκλιση άνω του 50%). Παρ’ όλα αυτά, ενεργώντας με άμεσο δόλο, προκειμένου να εξυπηρετήσει ψηφοφόρο της, τον οποίον όπως δήλωσε είχε «διαβεβαιώσει κατά 99,9%» πίεσε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φυσικό αυτουργό Δημήτριο Μελά να αποδεχθεί την εικονική αυτή «διόρθωση» ως δήθεν νόμιμη και να παρακάμψει πλήρως τα οικεία ελεγκτικά ευρήματα (απόκλιση ζωικού κεφαλαίου >50%).

Σκοπός και άμεσο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της δεν ήταν απλώς η εκταμίευση μιας μεμονωμένης ετήσιας ενίσχυσης, αλλά η πλήρης δομική και οριστική συγκάλυψη της απάτης του παραγωγού, ώστε να παρακαμφθεί η υποχρεωτική ρήτρα των “τεχνικών συνθηκών” και να αποφευχθεί ο οριστικός αποκλεισμός του από το σύστημα. Τούτο προκύπτει ευθέως από την 24/8/2021 κλήση κατά την διάρκεια της οποίας η βουλευτής αναφέρει: “η διαδικασία από τα Τρίκαλα… έχει ολοκληρωθεί… Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως έχουμε πει θα πρέπει να δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πως…”. Εξ αυτού συνάγεται ότι υπήρχε ένα συνολικό σχέδιο . Το πρώτο μέρος περιελάμβανε την παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση και το δεύτερο μέρος την αποδοχή αυτής της παρέμβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής γνώριζε ότι αν ο παραγωγός δεν “καθάριζε” για το έτος 2020, θα αποκλειόταν από τις πληρωμές. Ζητώντας επιτακτικά από τον πρόεδρο να δεχθεί την απατηλή διόρθωση (“πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε”) τον εξώθησε να διατηρήσει ενεργά τα δικαιώματα του παραγωγού στο εθνικό απόθεμα. Πράγματι, ο φυσικός αυτουργός Δ. Μελάς πείστηκε και φέρεται ότι διέπραξε την αξιόποινη πράξη κακουργηματικής απιστίας κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα. Αποδεχόμενος το εικονικό “άλλοθι” που του υπέδειξε η βουλευτής, διέσωσε παρανόμως τα δικαιώματα και τις κατανομές βοσκοτόπων του παραγωγού Α. Μπ. με αποτέλεσμα ο τελευταίος, διατηρούμενος ε4νεργός στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να εισπράξει αχρεωστείτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 - 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου . Τη συνολική αυτή περιουσιακή βλάβη, η οποία αποτελεί άμεση και αιτιώδης συνέπεια της παράκαμψης των ελεγκτικών κυρώσεων που η ίδια αξίωσε, η ως άνω βουλευτής φέρεται ότι προέβλεψε, αποδέχθηκε και επιδίωξε στο ακέραιο»

Ιδιαιτέρως επιβαρυντικό για την κα Παπακώστα είναι και το παρακάτω απόσπασμα:

«Στα Τρίκαλα την 2/3/2021 η Αικατερίνη Παπακώστα…προκάλεσε στον κτηνίατρο Σπ. Ζ. (Φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις της απάτης με υπολογιστή εκ της οποίας η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120 χιλ ευρώ και της ψευδούς βεβαίωσης τελεσθείσας με σκοπό να προσδιοριστεί σε άλλον αθέμιτο όφελος, εκ της οποίας το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120 χιλ ευρώ τις οποίες εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, κατά τα ανωτέρω»

Τελικώς «τα αιτήματά του εν τέλει ικανοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που εισέπραξε και παρακράτησε αχρεωστήτως εις βάρος της δημόσιας και ενωσιακής περιουσίας να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των 142.249,81 ευρώ».

