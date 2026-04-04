Μεσολόγγι: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων- ΒΙΝΤΕΟ

Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή των Βαΐων στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα την Γαλλία.

Οι σημερινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Φιλελλήνων, του Ιωσήφ Ρωγών και Κοζύλης, του Ιακώβου Μάγερ, του Λόρδου Βύρωνα, των Γάλλων Φιλελλήνων και των Κυπρίων Αγωνιστών.

Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λάβαρου, του Τίμιου Σταυρού του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης, Ιωσήφ και του καριοφιλιού του στρατηγού, Δημητρίου Μακρή, από το μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Στην συνέχεια, θα ξεκινήσει ο 78ος δρόμος θυσίας από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών και του 8ου παιδικού δρόμου θυσίας, από την Πύλη.

Στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει η Μαρία Καμηλάκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της γενικής διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων. Τίτλος της ομιλίας είναι: «Όψεις της γλώσσας του Τύπου κατά την Επανάσταση του 1821. Η περίπτωση της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά».

Στις 5:00 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του μητροπολίτη Πατρών, Χρυσοστόμου.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 6:30, θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Κατόπιν, θα παρουσιαστεί δρώμενο και αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα, Χρήστου Καψάλη, από τον Θωμά Θεοφιλάτο με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Αύριο, Κυριακή των Βαΐων, θα τελεστεί στις 7:00 το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 το πρωί θα ψαλλεί δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στις 11:00 θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης -Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη.