Τι γιορτάζουμε σήμερα Σάββατο του Λαζάρου – Tα έθιμα που συνοδεύουν την ημέρα

Το Σάββατο του Λαζάρου αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και συμβολικές ημέρες της Ορθοδοξίας, καθώς σηματοδοτεί την μετάβαση από την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στη Μεγάλη εβδομάδα.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στο θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου από τη Βηθανία, ένα θαυμαστό γεγονός που καταγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Λάζαρος μία μέρα αρρώστησε πολύ βαριά και οι αδερφές του Μάρθα και Μαρία, ζήτησαν βοήθεια απο τον Χριστό για να τον θεραπεύσει. Όμως έπειτα από τέσσερις μέρες που χρειάστηκε ο Χριστός για να φτάσει στο σπίτι, ο Λάζαρος πέθανε.

Τότε οι αδερφές του Λαζάρου «παραπονέθηκαν» στον Χριστό, ότι αν είχε φτάσει νωρίτερα, τότε θα μπορούσε να τον θεραπεύσει και δεν θα είχε πεθάνει. Τότε, ο Ιησούς δάκρυσε και αναφώνησε: «Λάζαρε, δεύρο έξω» και ανέστησε τον Λάζαρο τέσσερεις ημέρες μετά τον θάνατό του, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρισταμένων και το θανάσιμο μίσος των εχθρών του Φαρισαίων.

Η αρχαία παράδοση λέγει ότι τότε ο Λάζαρος ήταν 30 χρονών και έζησε άλλα 30 χρόνια. Τελείωσε το επίγειο βίο του στην Κύπρο το έτος 63 μ.Χ. και ο τάφος του στην πόλη των Κιτιέων έγραφε: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού».

Το έτος 890μ.Χ. μετακομίσθηκε το ιερό λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα το σοφό, ο οποίος συνέθεσε τα ιδιόμελα στον εσπερινό του Λαζάρου: Κύριε.

Χαρακτηριστικό της μετέπειτα ζωής του Λαζάρου λέγει η παράδοση, ήταν ότι δεν γέλασε ποτέ παρά μια φορά μόνο όταν είδε κάποιο να κλέβει μια γλάστρα και είπε την εξής φράση: Το ένα χώμα κλέβει το άλλο.

Τα έθιμα της ημέρας

Το Λαζαροσάββατο σε πολλά μέρη της Ελλάδας οι νοικοκυρές ζυμώνουν ειδικά ψωμάκια, στα οποία δίνουν το σχήμα ανθρώπου και μάλιστα σαβανωμένου, όπως παριστάνεται ο Λάζαρος στη βυζαντινή εικονογραφία. Τα ψωμάκια αυτά λέγονται λαζάροι, λαζαρούδια, λαζαράκια, λαζόνια, λαζαρέλια κ.α.

Την ίδια ημέρα τα παιδιά γυρίζουν τα σπίτια και τραγουδούν ειδικά κάλαντα, τα λεγόμενα λαζαρικά.

Σε ορισμένα χωριά της Κοζάνης (Αιανή, Κρόκος, Λευκοπηγή, Καισαριά, Ροδιανή, Αγία Παρασκευή), ομάδες κοριτσιών και γυναικών, οι «Λαζαρίνες», φορώντας χρωματιστές παραδοσιακές στολές επισκέπτονται τις γειτονιές των χωριών τους και τραγουδούν τα Λαζαράτικα τραγούδια. Στην συνέχεια συγκεντρώνονται, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sansimera στις πλατείες των χωριών τους και χορεύουν ένα χορό με την ονομασία «Τσιντσιρό». Το έθιμο έλκει την καταγωγή του από τα αρχαία «Παρθένεια» των δωρικών πόλεων του Βορρά, ενώ, στα βυζαντινά χρόνια, συνδέθηκε με την Ανάσταση του Λαζάρου.

Στο χωριό Επίσκεψη της βόρειας Κέρκυρας το έθιμο των Καλάντων του Λαζάρου αρχίζει με την δύση του ηλίου, την παραμονή της εορτής του Λαζάρου, και διαρκεί έως το ξημέρωμα. Στις γειτονιές του χωριού, από σπίτι σε σπίτι, η τοπική χορωδία, αλλά και πλήθος μικρών και μεγάλων, τραγουδούν τα κάλαντα, που εξιστορούν όλη την ιστορία της νεκρανάστασης του Λαζάρου και κλείνουν με θερμές ευχές. Στο άκουσμα των καλάντων οι νοικοκυρές κερνάνε ντόπιους, σαρακοστιανούς μεζέδες και τοπικό κόκκινο κρασί.