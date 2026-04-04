Επιχείρηση "σκούπα" στην Γαστούνη Ηλείας- Έξι συλλήψεις

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας πραγματοποιήθηκε στις 03-04-2026 στη Γαστούνη, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Πηνειού, Βουπρασίας και Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. Πύργου, καθώς και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού και του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας.

Παράλληλα, παρευρέθηκε Εισαγγελικός Λειτουργός για τη διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών, καθώς και κλιμάκιο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη διερεύνηση περιπτώσεων ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• Ελέγχθηκαν συνολικά -47- άτομα και -16- οχήματα

• Διενεργήθηκαν -6- κατ’ οίκον έρευνες

• Προσήχθησαν -12- άτομα

• Βεβαιώθηκαν -3- τροχονομικές παραβάσεις

• Συνελήφθησαν συνολικά -6- άτομα για ρευματοκλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.