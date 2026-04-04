Προεδρικό Μέγαρο: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της Κυβέρνησης- Αναλαμβάνουν Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς και Μακάριος Λαζαρίδης- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς και Μακάριος Λαζαρίδης ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα στο υπουργικό σχήμα μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες μετά τις παραιτήσεις Τσιάρα, Κεφαλογιάννη και Βαρτζόπουλου, λόγω της εμπλοκής των ονομάτων τους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο νέο σχήμα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας περνά στον Ευάγγελο Τουρνά.