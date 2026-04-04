Μάρτιος 2026: Στη Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα ο 9ος θερμότερος από το 2010

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010, ο Μάρτιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Μάρτιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.