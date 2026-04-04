Τραγωδία στην Κόρινθο: Κατέρρευσε μπαλκόνι και σκότωσε γυναίκα

Tραυματίστηκαν τα παιδιά της
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην περιοχή παραλία Καλαμιά στην Κόρινθο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο, ενώ τα δύο παιδιά της τραυματίστηκαν ελαφρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο για παροχή βοήθειας.
Όπως αναφέρει μια αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο protothema.gr, «έπεσε το μπαλκόνι εδώ στη γωνία και πλάκωσε μία γυναίκα, η οποία πέθανε. Η γυναίκα είχε τρία παιδιά και ο άντρας ήταν από Γερμανία, τραυματίστηκε το ένα παιδάκι της και η κόρη της».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr