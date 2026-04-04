Τραγωδία στην Κόρινθο: Κατέρρευσε μπαλκόνι και σκότωσε γυναίκα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην περιοχή παραλία Καλαμιά στην Κόρινθο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο, ενώ τα δύο παιδιά της τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Όπως αναφέρει μια αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο protothema.gr, «έπεσε το μπαλκόνι εδώ στη γωνία και πλάκωσε μία γυναίκα, η οποία πέθανε. Η γυναίκα είχε τρία παιδιά και ο άντρας ήταν από Γερμανία, τραυματίστηκε το ένα παιδάκι της και η κόρη της».