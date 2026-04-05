Πάτρα: 48χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του

Σοκ και θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα τη τραγωδία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (4/4/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 48χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του.

Οικείοι του ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να σπεύδουν άμεσα στο σημείο και να προχωρούν σε αυτοψία. Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ όλα τα ευρήματα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο άνδρας να έβαλε τέλος στη ζωή του.



