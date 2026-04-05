«Να ζει το Μεσολόγγι»- Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Κορυφώθηκαν σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα την Γαλλία.

Στις εκδηλώσεις το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7:00 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελέστηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Λίγο μετά τις έντεκα ξεκίνησε η πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος η οποία ολοκληρώθηκε στις 14.30 περίπου το μεσημέρι και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέστηκε τρισάγιο, Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσατάκης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.

«Το Μεσολόγγι μας υπενθυμίζει ότι ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

«Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η ενότητα του λαού μας παραμένει πρώτο ζητούμενο. Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος με κεντρικό ευρωπαϊκό ρόλο, με ενωμένους πολίτες, με δυνατή οικονομία και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες, όπου μας χρειάζεται ο ελληνισμός», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά ακολούθησε η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, απέδωσε το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 2:00 μετά το μεσημέρι έγινε η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη.