Διασώθηκε ο Αμερικανός πιλότος - Ιρανικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά "θα είναι μια χαρά".

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε "δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο" για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

"Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτούς αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!", σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ την οποία ανήρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταπέσει στο Ιράν είναι πλέον "σώος και ασφαλής", ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κουβέιτ: Οι Ιρανοί χτύπησαν εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας πετρελαίου

Η Kuwait Petroleum ανακοίνωσε «σοβαρές υλικές ζημιές» μετά από επίθεση ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις της.

Σε δήλωσή της ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες, προσθέτοντας ότι ομάδες εργάζονται επί του παρόντος για τον περιορισμό των πυρκαγιών και την αποτροπή της εξάπλωσης σε άλλες εγκαταστάσεις.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού λίγο μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε και με την οποία καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν.

Οπως μεταδίδει το Al Jazeera, πολεμικά αεροσκάφη ακούγονται να πετούν χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Ιράν: Ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική εμβέλεια καταγράφεται στη χώρα

Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχουν επιβάλει οι αρχές στο Ιράν έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνική εμβέλεια, ανέφερε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

"Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική κλίμακα στο Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα, ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδια, καθώς έχει φτάσει στην 37η συναπτή ημέρα", επεσήμανε η NetBlocks στο Χ.

Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι στο παρελθόν έχει καταγράψει μεγαλύτερες περιόδους διακοπών, αλλά σε περιφερειακή κλίμακα, σημειώνοντας επίσης ότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ συνδεθεί με το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Ιρανικός στρατός: Καταρρίψαμε ένα αμερικανικό αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα στη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ για τη διάσωση του δεύτερου μέλος του F-15

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ότι αυτός ο αξιωματικός διασώθηκε και είναι "σώος και ασφαλής", έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

"Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν -- ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130-- επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες", ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης "απέτυχε".

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από την πλευρά του, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για πολίτες ή στρατιωτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.

Φρουροί της Επανάστασης: Πολλά ιπτάμενα αντικείμενα του εχθρού καταστράφηκαν στη διάρκεια της αποστολής των ΗΠΑ

Πολλά "ιπτάμενα αντικείμενα" καταστράφηκαν στη διάρκεια της αμερικανικής αποστολής για τον εντοπισμό και τη διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος ενός μαχητικού F-15 που κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή, ανακοίνωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

"Στη διάρκεια κοινής επιχείρησης (Αεροδιαστημική υπηρεσία, χερσαίες δυνάμεις, Λαϊκές Μονάδες, Μπασίτζ και αστυνομία) καταστράφηκαν εχθρικά ιπτάμενα αντικείμενα", επεσήμαναν οι Φρουροί της Επανάστασης, αφού η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ισφαχάν.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ενοποιημένης διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων διευκρίνισε ότι έχουν καταρριφθεί ένα C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk .

