Πάτρα: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικο και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, στις 03-04-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Πατρών, δύο ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ανακοινώνει η αστυνομία.
Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ανήλικος για κατοχή ναρκωτικών και η μητέρα του για την παραμέληση της εποπτείας του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο ανήλικος προμηθεύτηκε ναρκωτική ουσία από έναν εκ των κατηγορουμένων και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους περίπου -0,5- γραμμαρίων.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους
-57,60- γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των-280- ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
