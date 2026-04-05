Τραυματίστηκε ορειβάτης στον Άγιο Βλάση Αγρινίου- Επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ

Για τον τραυματισμό 56χρονου ορειβάτη στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Ο ορειβάτης βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βλασίου του δήμου Αγρινίου για πεζοπορία που διήρκησε τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Συγγενικό του πρόσωπο κάλεσε τις Αρχές και ενημέρωσε για τον τραυματισμό του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης του και σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Αγρίνιο και ΕΜΑΚ από την Πάτρα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο θα μεταβεί και εναέριο μέσο.

πηγή agriniopress.gr