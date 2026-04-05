Πάτρα Ενωμένη: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Κώστα Βαρδαλαχάκη

Η Πάτρα Ενωμένη αποχαιρετάει τον Κώστα Βαρδαλαχάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο υποψήφιος Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του γνωστού συμπολίτη και πρωτοπόρου στα τηλεοπτικά πράγματα της περιοχής μας Κώστα Βαρδαλαχάκη. Συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειάς του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...