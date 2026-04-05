Δυτική Αχαΐα: Έκλεβε ρεύμα για το σπίτι της και συνελήφθη

Συνελήφθη στις 03-04-2026 στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ημεδαπή γυναίκα, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που διενεργήθηκε παρουσία συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., διαπιστώθηκε να έχει προβεί σε παράνομη σύνδεση της οικίας της με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.