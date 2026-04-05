Πάτρα: Eκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων- ΦΩΤΟ

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων σήμερα, στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου στην Πλαζ της Αγυιάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Κεντρικό σύνθημα ήταν «Υιοθέτησε έναν φίλο ζωής!» ενώ πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας ήταν η γνωριμία των επισκεπτών με μερικά από τα ζώα που φιλοξενούνται στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Πατρέων. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να παίξουν με τον Έκτορα, την Amelie, τη Sofi, τον Oscar, τον Dion, τη Zenia, τον Dark, την Irma, τον Prince, τη Rousa, τη Sali, την Τζέσυ και τον Park.