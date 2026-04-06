Αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κορίτσι από Κεφαλονιά προς το Ρίο

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές χθες το μεσημέρι, προκειμένου να σωθεί ένα 6χρονο κορίτσι που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής οργανώθηκε σε ελάχιστο χρόνο, με το ΕΚΑΒ να απογειώνει ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος από την Κεφαλονιά με προορισμό τον Άραξο.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus.com οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της μικρής ασθενούς, ώστε να καταστεί εφικτή η μεταφορά της. Η απόφαση για άμεση αεροδιακομιδή κρίθηκε αναγκαία, καθώς η κατάσταση απαιτούσε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου αναμένεται να λάβει την κατάλληλη θεραπεία από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό την πίεση του χρόνου, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ζωής του παιδιού.