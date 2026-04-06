Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
Πόσο θα σας κοστίσει η φετινή πασχαλινή έξοδος με τα καύσιμα στον... "Θεό"! - Δείτε ενδεικτικές τιμές - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Υπολογίσαμε το Πάτρα - Αθήνα και Πάτρα - Καλαμάτα

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν αργά αλλά σταθερά, σύμφωνα με τις τιμές που η κάθε εταιρεία ή ο πρατηριούχος αγοράζουν από τα διυλιστήρια.

Μ. Δευτέρα και πλέον όσοι θέλουν να ταξιδέψουν προς την ιδιαίτερη πατρίδα, έχουν βγάλει κομπιουτεράκια και κάνουν πράξεις. Η πρώτη πράξη αφορά στο καύσιμο και αν πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ και η επόμενη, στα διόδια και από πόσα πρέπει να περάσουν.

Στην Πάτρα, σύμφωνα και με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου ανάπτυξης, κανείς βρίσκει τιμές από 1,994 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, έως και 2,211 στο ακριβότερο πρατήριο

Τιμές καυσίμου στην Πάτρα
Φθηνότερη τιμή: 1,994 €/L
Ακριβότερη τιμή: 2,211 €/L
Μέση τιμή: ≈ 2,06 €/L

Υπολογισμός κατανάλωσης (μέσο ΙΧ)
Μια ρεαλιστική μέση κατανάλωση: 7 L / 100 km

Διαδρομές & κόστος

Πάτρα - Καλαμάτα

Απόσταση: ~220 km
Καύσιμο που χρειάζεται:220 × 7 / 100 = 15,4 L
Κόστος:15,4 × 2,06 ≈ 31,7 €

Σύνολο: ~32 €

Αθήνα - Πάτρα
Απόσταση: ~210 km
Καύσιμο:210 × 7 / 100 = 14,7 L
Κόστος:14,7 × 2,06 ≈ 30,3 €

Σύνολο: ~30 €

Με τις σημερινές τιμές το δρομολόγιο Πάτρα–Καλαμάτα γίνεται με περίπου 32€ χωρίς να υπολογίζουμε διόδια ή μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση.
Το Αθήνα–Πάτρα είναι περίπου στα 30€ και εδώ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα διόδια.

Η διαφορά τιμών από πρατήριο σε πρατήριο της Πάτρας (1,99 → 2,21) μπορεί να αλλάξει το κόστος έως και +10% περίπου αν κανείς βάλει για παράδειγμα από το ακριβότερο πρατήριο.

DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ

Κάποτε το πετρέλαιο κίνησης ήταν κατά πολύ φθηνότερο της βενζίνης. Πλέον είναι στα ίδια επίπεδα και σε κάποια πρατήρια, ακόμη και ακριβότερο από την απλή αμόλυβδη.

Οι τιμές του diesel κίνησης την Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στην Πάτρα, ήταν οι εξής:

Φθηνότερη τιμή: 1,889 €/L
Ακριβότερη τιμή: 2,362 €/L
Μέση τιμή: ≈ 2,05 €/L

Το diesel έχει παρόμοια μέση τιμή με την απλή αμόλυβδη (~2,06 €/L) αλλά έχει μεγαλύτερο εύρος τιμών (διαφορά ~0,47€). Οι "premium" τύποι  diesel κίνησης -όπως και στην βενζίνη- ανεβάζουν πολύ τον μέσο όρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ειδήσεις