Πόσο θα σας κοστίσει η φετινή πασχαλινή έξοδος με τα καύσιμα στον... "Θεό"! - Δείτε ενδεικτικές τιμές - ΦΩΤΟ

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν αργά αλλά σταθερά, σύμφωνα με τις τιμές που η κάθε εταιρεία ή ο πρατηριούχος αγοράζουν από τα διυλιστήρια.

Μ. Δευτέρα και πλέον όσοι θέλουν να ταξιδέψουν προς την ιδιαίτερη πατρίδα, έχουν βγάλει κομπιουτεράκια και κάνουν πράξεις. Η πρώτη πράξη αφορά στο καύσιμο και αν πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ και η επόμενη, στα διόδια και από πόσα πρέπει να περάσουν.

Στην Πάτρα, σύμφωνα και με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου ανάπτυξης, κανείς βρίσκει τιμές από 1,994 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, έως και 2,211 στο ακριβότερο πρατήριο.

Τιμές καυσίμου στην Πάτρα

Φθηνότερη τιμή: 1,994 €/L

Ακριβότερη τιμή: 2,211 €/L

Μέση τιμή: ≈ 2,06 €/L

Υπολογισμός κατανάλωσης (μέσο ΙΧ)

Μια ρεαλιστική μέση κατανάλωση: 7 L / 100 km

Διαδρομές & κόστος

Πάτρα - Καλαμάτα

Απόσταση: ~220 km

Καύσιμο που χρειάζεται:220 × 7 / 100 = 15,4 L

Κόστος:15,4 × 2,06 ≈ 31,7 €

Σύνολο: ~32 €

Αθήνα - Πάτρα

Απόσταση: ~210 km

Καύσιμο:210 × 7 / 100 = 14,7 L

Κόστος:14,7 × 2,06 ≈ 30,3 €

Σύνολο: ~30 €

Με τις σημερινές τιμές το δρομολόγιο Πάτρα–Καλαμάτα γίνεται με περίπου 32€ χωρίς να υπολογίζουμε διόδια ή μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση.

Το Αθήνα–Πάτρα είναι περίπου στα 30€ και εδώ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα διόδια.



Η διαφορά τιμών από πρατήριο σε πρατήριο της Πάτρας (1,99 → 2,21) μπορεί να αλλάξει το κόστος έως και +10% περίπου αν κανείς βάλει για παράδειγμα από το ακριβότερο πρατήριο.