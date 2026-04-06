Πάτρα: Κορύνες και κίτρινη διαγράμμιση στον ποδηλατόδρομο- ΦΩΤΟ

Η παρέμβαση προκαλεί απορία σχετικά με το τι οριοθετούν και αν πρόκειται για έναν τρόπο ρύθμισης του προβλήματος που ανέκυψε
Κίτρινη διαγράμμιση και κορύνες έκαναν την εμφάνισή τους στον ποδηλατόδρομο στην Πάτρα στο ύψος του επιβατικού σταθμού Παναγιώτης Κανελλόπουλος και των γραμμών του τρένου, στη Νόρμαν.
Για το συγκεκριμένο τμήμα μάλιστα έχουν εκφραστεί προβληματισμοί, ιδίως μετά το ατύχημα του εντατικολόγου, Ανδρέα Ηλιάδη, το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους σε συγκεκριμένα σημεία του ποδηλατόδρομου.
Η παρέμβαση προκαλεί απορία σχετικά με το τι οριοθετούν και αν πρόκειται για έναν τρόπο ρύθμισης του προβλήματος που ανέκυψε με τον ποδηλατόδρομο , ιδίως στο τμήμα μετά τον σταθμό Παναγιώτης Κανελλόπουλος, οπου υπογραμμίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη να οριοθετηθεί ξεκάθαρα ο ποδηλατικός χώρος, στο επίμαχο τμήμα μεταξύ Σταθμού Π. Κανελλόπουλος και Νόρμαν.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν και ΗΠΑ έχουν λάβει σχέδιο δύο φάσεων για τερματισμό των εχθροπραξιών
Πάτρα: Πότε και πού έχει Λαϊκή την Μεγάλη Εβδομάδα- Ποια προϊόντα έχουν πάρει την ανηφόρα
Πόσο θα σας κοστίσει η φετινή πασχαλινή έξοδος με τα καύσιμα στον... "Θεό"! - Δείτε ενδεικτικές τιμές - ΦΩΤΟ
