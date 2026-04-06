Τεμπονέρας για Μητσοτάκη: "Πέταξε ο αθεόφοβος μια παρόλα και κοντεύει να αλλάξει το πολίτευμα"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» την πρόταση για ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της λαϊκής εντολής και σε ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας του πολιτεύματος.

Η ανάρτηση του Διονύση Τεμπονέρα

"Για να καταλάβει κανείς τι προτείνει ο Μητσοτάκης με το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή:

Δεν θα υπάρχει σταθερό κοινοβουλευτικό-νομοθετικό σώμα(επιλαχόντες - τακτικοί)!

Κατά μέσο όρο μια κυβέρνηση κάνει από 4-5 ανασχηματισμούς στη διάρκεια της θητείας της, ενδεχομένως και περισσότερους.

Που σημαίνει, ότι η βουλή θα αλλάζει σύνθεση κάθε 8 μήνες και μάλιστα ο ηγεμόνας θα επιλέγει και ποιοι θα γίνονται βουλευτές ανάλογα με τις ορέξεις του αλλοιώνοντας την λαϊκή ετυμηγορία.

Πέταξε ο αθεόφοβος μια παρόλα για να αλλάξει την ατζέντα, βλέποντας το τέλος του και κοντεύει να αλλάξει το πολίτευμα της χώρας!

Επικίνδυνος"