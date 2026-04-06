Τεμπονέρας για Μητσοτάκη: "Πέταξε ο αθεόφοβος μια παρόλα και κοντεύει να αλλάξει το πολίτευμα"

Η ανάρτησή του
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» την πρόταση για ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της λαϊκής εντολής και σε ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας του πολιτεύματος.
Η ανάρτηση του Διονύση Τεμπονέρα
"Για να καταλάβει κανείς τι προτείνει ο Μητσοτάκης με το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή:
Δεν θα υπάρχει σταθερό κοινοβουλευτικό-νομοθετικό σώμα(επιλαχόντες - τακτικοί)!
Κατά μέσο όρο μια κυβέρνηση κάνει από 4-5 ανασχηματισμούς στη διάρκεια της θητείας της, ενδεχομένως και περισσότερους.
Που σημαίνει, ότι η βουλή θα αλλάζει σύνθεση κάθε 8 μήνες και μάλιστα ο ηγεμόνας θα επιλέγει και ποιοι θα γίνονται βουλευτές ανάλογα με τις ορέξεις του αλλοιώνοντας την λαϊκή ετυμηγορία.
Πέταξε ο αθεόφοβος μια παρόλα για να αλλάξει την ατζέντα, βλέποντας το τέλος του και κοντεύει να αλλάξει το πολίτευμα της χώρας!
Επικίνδυνος"
