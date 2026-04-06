Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Τεμπονέρας για Μητσοτάκη: "Πέταξε ο αθεόφοβος μια παρόλα και κοντεύει να αλλάξει το πολίτευμα"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» την πρόταση για ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της λαϊκής εντολής και σε ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας του πολιτεύματος.

Η ανάρτηση του Διονύση Τεμπονέρα

"Για να καταλάβει κανείς τι προτείνει ο Μητσοτάκης με το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή:
Δεν θα υπάρχει σταθερό κοινοβουλευτικό-νομοθετικό σώμα(επιλαχόντες - τακτικοί)!
Κατά μέσο όρο μια κυβέρνηση κάνει από 4-5 ανασχηματισμούς στη διάρκεια της θητείας της, ενδεχομένως και περισσότερους.

Που σημαίνει, ότι η βουλή θα αλλάζει σύνθεση κάθε 8 μήνες και μάλιστα ο ηγεμόνας θα επιλέγει και ποιοι θα γίνονται βουλευτές ανάλογα με τις ορέξεις του αλλοιώνοντας την λαϊκή ετυμηγορία.
Πέταξε ο αθεόφοβος μια παρόλα για να αλλάξει την ατζέντα, βλέποντας το τέλος του και κοντεύει να αλλάξει το πολίτευμα της χώρας!

Επικίνδυνος"

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις
Πολιτική
["\u0394\u03b9\u03bf\u03bd\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03a4\u03b5\u03bc\u03c0\u03bf\u03bd\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2","\u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c2 \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 "]
826726
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις