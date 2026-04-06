Fuel Pass: Πρεμιέρα με προβλήματα - Επεσε μέσα σε λίγες ώρες η πλατφόρμα

Το άνοιγμα της πλατφόρμας Fuel Pass για την επιδότηση καυσίμων το μεσημέρι της Μ.Δευτέρας (6/4) συνοδεύτηκε από τεχνικά προβλήματα.

Λίγες μόνο ώρες μετά το άνοιγμα, η σελίδα vouchers.gov.gr «έπεσε» με αποτέλεσμα οι περισσότεροι χρήστες να αδυνατούν να εισέλθουν σε αυτή.

Προφανώς, οι δυσλειτουργίες που καταγράφονται οφείλονται στην «υπερφόρτωση» του συστήματος από τους εκατοντάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενους.



Τα ποσά και οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν από σήμερα, 6 Απριλίου, μέσω του vouchers.gov.gr, την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront

Με βάση την ΠΝΠ οι πληρωμές στους δικαιούχους του Fuel Pass γίνονται:

με άυλη ψηφιακή κάρτα που πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σε κατάλληλη συσκευή smartphone που θα υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές (NFC).

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. ΝΑ σημειωθεί ότι η ΠΝΠ αναφέρεται ότι απαγορεύεται η διάθεση του ποσού σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Σημειώνεται ότι η κάρτα παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Τυχόν υπόλοιπο που δεν χρησιμοποιηθεί, θα επιστρέφει αυτόματα στο Ελληνικό Δημόσιο και ο δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να το διεκδικήσει.

Βασικά σημεία

Υπενθυμίζεται ότι:

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Άρα αν δύο ή περισσότερα οχήματα σε ένα νοικοκυριό ανήκουν όλα στο ίδιο πρόσωπο, τότε επιδοτείται ένα και μόνο όχημα του νοικοκυριού.

Προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Βήμα-βήμα η διαδικασία

Συγκεκριμένα, με σύμφωνα με την ΠΝΠ, η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προβλέπει τα εξής στάδια:

Βήμα 1 – επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια

Πριν οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ.

Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Βήμα 2 – είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr

Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) που δημιουργεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρακτικά, η εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες ή ώρες στην πλατφόρμα voucherS.gov.gr . Όσοι δεν μπορούν να κάνουν τη διαδικασία ψηφιακά, προβλέπεται να μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ.

Βήμα 3 – Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης

Το πιο κρίσιμο σημείο είναι η συμπλήρωση και οριστική υποβολή της αίτησης.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό — με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του — με 5 ή 10 ευρώ χαμηλότερο ποσό

Βήμα 4 – αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων

Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Βήμα 5 – Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα

Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον:

για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,

για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων

σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Με την ψηφιακή κάρτα δεν είναι εφικτή η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Εισοδηματικά κριτήρια για το Fuel Pass

Σύμφωνα με την ΠΝΟ, η οικονομική ενίσχυση παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως:

έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για τους άγαμους

έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού,

έως 39.000 μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Συνεπώς εξετάζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και όχι το ατομικό, με βάση τις δηλώσεις Ε1 που υπεβλήθησαν το 2025 για τα εισοδήματα του 2024 -και όχι τις δηλώσεις που υποβάλλονται τώρα.

Ποσά επιδότησης

Η επιδότηση αφορά στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

1.Εξήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων), με κύρια κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής

στα νησιά των Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

2. Πενήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων) με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

3. Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

4. Τριάντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τι ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα

Η ΚτΠ Α.Ε. ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας και διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και τον ν. 4624/2019. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της ενίσχυσης και διαγράφονται μετά από δύο χρόνια.