Πάσχα, παιδιά και κροτίδες: Τι συμβαίνει στην Αχαΐα;

Κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν και μετά την Ανάσταση, τα επείγοντα των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα υποδέχονται παιδιά με εγκαύματα, τραυματισμούς και σε ακραίες περιπτώσεις ακρωτηριασμούς, από κροτίδες και βεγγαλικά.

Η εικόνα επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια, παρά τις απαγορεύσεις και τις εκστρατείες ενημέρωσης. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι πόσο εύκολα τελικά μπορεί ένα παιδί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα επικίνδυνα υλικά.

Στην Αχαΐα, τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από τον εθνικό μέσο όρο, με τους τραυματισμούς να είναι σπάνιο φαινόμενο, χάρη στους στοχευμένους ελέγχους και στη σταδιακή μείωση της κατανάλωσης.

«Είναι ένα σύνθετο ερώτημα. Καταρχήν, όπου πωλούνται, θα πρέπει να τους χορηγήσει πρόσβαση κάποιος ενήλικας. Κατά καιρούς υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε τα παιδικά θρύμματα, όπως τα λέμε, και μέσω γνωστών και από στόμα σε στόμα μεταφέρεται η πληροφορία και πηγαίνουν και τα αγοράζουν. Όσον αφορά τη χρήση, ακόμα και το πιο φαινομενικά ακίνδυνο ενέχει κινδύνους από τον τρόπο που χρησιμοποιείται, -και μιλάμε για δυναμιτάκια μιας δυναμικότητας, όπως τα γνωστά με το όνομα "γουρούνες" ή τα κόκκινα. Αυτά, αν μείνουν στο χέρι μετά την πυροδότησή τους, προκαλούν τραυματισμούς από ελαφριά εγκαύματα μέχρι ακρωτηριασμούς. Άλλη κατηγορία κροτίδων είναι οι χειροποίητες, όπου απαιτείται γνώση στην επιλογή των υλικών, στον τρόπο προμήθειάς τους και στη σύνθεσή τους, γιατί μια λάθος πρόσμιξη μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα» επισημαίνει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Δημήτρης Λιούκας.

Για την Αχαΐα ειδικότερα, η κατάσταση είναι καλύτερη, σύμφωνα με τον κ. Λιούκα, αποδίδοντας τη σχετική ασφάλεια σε έναν συνδυασμό παραγόντων: «Στην Αχαΐα, ευτυχώς, δεν έχουμε φαινόμενα τραυματισμών από κροτίδες. Το τελευταίο ήταν πριν από τρία χρόνια, ενός παιδιού σε κάποιο ορεινό χωριό του νομού. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση κροτίδων, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, είναι συνεχώς μειούμενη. Πλέον είναι δυσεύρετες, γιατί οι έλεγχοι της αστυνομίας είναι πιο στοχευμένοι. Επίσης, δεν υπάρχουν πλέον τα καταστήματα με ψιλικά και παιχνίδια της γειτονιάς που τα πουλούσαν. Στο μεταξύ, έχει χαθεί και το ενδιαφέρον, έχουν μείνει μόνο κάποιοι παραδοσιακοί σε χωριά και κάποιοι που έχουν μια ροπή προς αυτή την κατεύθυνση, και εννοώ κάποιους παραβατικούς».