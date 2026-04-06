Διευκρινίσεις για ασυμβίβαστο: Όσο διάστημα κάποιος θα είναι υπουργός δεν θα μπορεί να είναι βουλευτής- Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρείχε διευκρινίσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την πρόταση που είχε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή τόνισε: «Να ξεκαθαρίσω τα εξής: Μιλάμε για μια πρόταση όπου η όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά τις εκλογές. Αν και προβλέπει το σύνταγμα την ψήφιση ενός νόμου η πρόταση αυτή θα μπει στην συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση άρα απαιτούνται οι προβλεπόμενες πλειοψηφίες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών, επισημαίνοντας ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών», ώστε να μην προκύψει αύξηση των βουλευτικών γραφείων πέραν των 300.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Μιλάμε για μια πρόταση, η οποία θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά, αλλά η όποια αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Άρα, μιλάμε για κάτι, το οποίο, αν ισχύσει, θα ισχύσει για μετά τις εκλογές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, αν και προβλέπει το Σύνταγμα την ψήφιση ενός νόμου, μιας κείμενης νομοθεσίας, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση. Άρα απαιτούνται και οι προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες σε μια εκ των δύο κοινοβουλευτικών περιόδων» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την πρόταση του πρωθυπουργού, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για ασυμβίβαστο υπουργοί και βουλευτή.

«Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για τη βάση, τη λογική αυτής της πρότασης. Διαβάζω κάπου, σωστά, μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο. Εδώ μιλάμε για αναστολή τής βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως ο υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα, θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος. Εδώ ακούγεται μία κριτική, ότι μήπως με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην πραγματικότητα παραπάνω βουλευτικά γραφεία, γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν. Για αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε την συνολική πρόταση όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του συνεδρίου. Γιατί, για παράδειγμα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών, για να μην έχουμε στην πραγματικότητα, αντί για 300, 350, συνολικά γραφεία. Το ξαναλέω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, δεν είναι αποφάσεις, είναι σκέψεις, οι οποίες θα τεθούν στο δημόσιο διάλογο, όπως και πολλές άλλες πολύ σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις σε συνέχεια πολιτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Γιατί η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με τον ρόλο του βουλευτή, την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Δεν είναι μία κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Η αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους γίνεται με πολιτικές, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, συνολικά το ψηφιακό κράτος, η ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτή, είναι αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, όπως και όλα τα υπόλοιπα και πολλά άλλα που είπε ο πρωθυπουργός - αυτή τη μεταρρύθμιση η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε. Το ξαναλέω, λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, δεν μιλάμε για έναν εκτελεστικό νόμο, μιλάμε για κάτι το οποίο θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση, μαζί με όλα όσα έχουμε ήδη πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι υπό διαβούλευση, υπό διαμόρφωση - έχει μια σειρά από παρεπόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν» πρόσθεσε.

Δεν τίθεται θέμα διαγραφής του Κώστα Καραμανλή

Για το αν θα προχωρήσει ο πρωθυπουργός στην διαγραφή του Κώστα Καραμανλή: «Σωστή η δήλωση ανάληψης των ευθυνών χωρίς να συνεπάγεται ενοχή. Είναι μια δήλωση που αναγνωρίζεται συνολικά. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας άρα δεν υπάρχει λόγος διαγραφής. Δεν μιλάμε καν για υπόδικο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα».

«Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώα η κα Παπακώστα αλλά ας αποκτήσουμε όλοι την εικόνα για κάθε υπόθεση και πολιτικά θα τοποθετηθούμε. Πριν μιλήσουμε για κάποιον άνθρωπο καλύτερα να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του», είπε για την Κατερίνα Παπακώστα.

Για το αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας όσον αφορά στις άρσεις των ασυλιών των βουλευτών της ΝΔ: «Δεν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας. Οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση και πολλές φορές οι βουλευτές και άλλων ΚΟ σέβονται την βούληση εκείνων που ζητούν την άρση της ασυλίας τους».