Πάτρα: Κλειστά πολλά καταστήματα χθες Κυριακή παρά το «ανοικτό» ωράριο- Απογοητευτική η κίνηση

Με απογοητευτική κίνηση και αρκετά κλειστά καταστήματα άνοιξε ο εορταστικός κύκλος του Πάσχα για το εμπόριο της Πάτρας.

Η πρώτη Κυριακή του εορταστικού ωραρίου δεν έφερε τη ζωντάνια που ανέμεναν οι έμποροι, με ένα σημαντικό μέρος των καταστηματαρχών να επιλέγει να μην ανοίξει καθόλου, εκτιμώντας ότι τα έξοδα λειτουργίας θα ξεπερνούσαν τα έσοδα. Στον ορίζοντα, διαγράφονται κάποιες ελπίδες για μεγαλύτερη κίνηση από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά -εφόσον καταβληθούν δώρα και επιδόματα- αν και οι προσδοκίες παραμένουν συγκρατημένες.

«Υπήρξαν καταστήματα που δεν άνοιξαν χθες Κυριακή με δική τους πρωτοβουλία. Η κατάσταση είναι πολύ περίεργη, με όλες αυτές τις αλλαγές, τον πόλεμο, τις αυξήσεις όχι μόνο στα προϊόντα αλλά και στους μισθούς των υπαλλήλων, που δημιουργεί μια επιπλέον επιβάρυνση στις επιχειρήσεις. Οπότε αυτοί που κράτησαν κλειστά τα μαγαζιά τους αξιολόγησαν ότι αυτό έπρεπε να κάνουν, θεωρώντας ότι τα έσοδα θα ήταν λιγότερα από τα έξοδα» αναφέρει στο thebest.gr ο εκπρόσωπος τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Χρήστος Αγγελόπουλος.

Για τις επόμενες ημέρες, ο ίδιος εκφράζει μετρημένη αισιοδοξία, αλλά διευκρινίζει ότι οι καταναλωτικές προτεραιότητες έχουν αλλάξει. «Η κίνηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Τα δώρα ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, όπως και τα επιδόματα. Περιμένουμε από τη Μεγάλη Πέμπτη να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, αλλά ως επί το πλείστον τα χρήματα που θα πάρει ο κόσμος θα διατεθούν κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή. Στα εμπορικά καταστήματα, αυτά που θα κινηθούν είναι εκείνα που αφορούν τα βαφτιστήρια, δηλαδή τα παιχνιδάδικα, αυτά με τις λαμπάδες και ίσως τα υποδήματα. Για όλα τα άλλα, μόνο τα απαραίτητα. Ευελπιστούμε και περιμένουμε» τονίζει.