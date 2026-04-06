Πάσχα 2026: Αυξημένη η ζήτηση για ταξίδια- Οι πρώτες επιλογές των Πατρινών σε Ελλάδα και εξωτερικό

Αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση για ταξίδια το φετινό Πάσχα από τους Πατρινούς, με τους προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον, καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν να αξιοποιήσουν την περίοδο για αποδράσεις.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η Άντα Κεραμιδά, από το Fastravel by Keramidas, «η Κέρκυρα έχει την τιμητική της και φέτος, καθώς πολλοί την επιλέγουν για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και για το εξωτερικό, με αρκετούς ταξιδιώτες να στρέφονται σε πιο μακρινούς προορισμούς».

Σύμφωνα με την ίδια, προορισμοί όπως το Μαρόκο, η Αρμενία, η Γεωργία και η Νότια Αφρική συγκεντρώνουν αυξημένη ζήτηση το φετινό Πάσχα. Ωστόσο, όπως εξηγεί, «αρκετά ταξίδια προς την Αφρική που θα γίνονταν μέσω Ντουμπάι δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν με την αρχική διαδρομή, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να αλλάξουν τα δρομολόγια».

Η κ. Κεραμιδά σημειώνει ακόμη ότι «υπήρχαν και προγραμματισμένα ταξίδια προς την Ιορδανία, τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως είναι φυσικό, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή».

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, «πέρα από την Κέρκυρα, υψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών βρίσκονται νησιά όπως η Σύρος, η Νάξος και η Σαντορίνη, με τη ζήτηση για νησιωτικούς προορισμούς να είναι ιδιαίτερα αυξημένη την περίοδο αυτή».

Παράλληλα, αναφορά κάνει και στους νέους, επισημαίνοντας ότι «πολλοί ξεκινούν ήδη να μετακινούνται προς τα νησιά, καθώς ετοιμάζονται για τη θερινή σεζόν», προσθέτοντας πως είναι πολύ πιθανό αρκετοί να ταξιδέψουν από τώρα, με αφορμή το Πάσχα, ώστε να ξεκινήσουν νωρίτερα την εργασία τους.

Συνολικά, όπως προκύπτει, η ζήτηση είναι έντονη τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό, με τους Πατρινούς να επιλέγουν ανάμεσα σε παραδοσιακούς πασχαλινούς προορισμούς αλλά και πιο μακρινές, εναλλακτικές εμπειρίες.