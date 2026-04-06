Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 16χρονη λόγω αλκοόλ

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στις 4-4-2026 το βράδυ και στις 5-4-2026 τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, 16χρονη, μετέβη σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούσαν οι δυο κατηγορούμενοι ως ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος αντίστοιχα και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά.

Η ανήλικη επέστρεψε στην οικία της και βρισκόμενη σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας