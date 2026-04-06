Fuel Pass: Ανοίγει στις 5 το απόγευμα η πλατφόρμα, ποιοι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass ανοίγει σήμερα στις 17:00 και όσοι υποβάλουν αίτηση μέσα στο πρώτο 48ωρο θα έχουν προτεραιότητα ώστε να πληρωθούν πριν από το Πάσχα. Αντίθετα, όσοι καθυστερήσουν, είναι πιθανό να δουν τα χρήματα μετά τις γιορτές, εξαιτίας των τραπεζικών αργιών της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Η διαδικασία ξεκινά ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους, χωρίς διαχωρισμό με βάση το ΑΦΜ, όπως συνέβαινε παλαιότερα, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένη κίνηση στην πλατφόρμα τις πρώτες ώρες. Στόχος είναι να κατατεθούν γρήγορα οι αιτήσεις ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές, με το πρόγραμμα να αφορά περίπου το 75% των ιδιοκτητών οχημάτων.

Καθοριστικές θεωρούνται οι δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας: όσοι κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να πληρωθούν έως τη Μεγάλη Τετάρτη ή Πέμπτη. Από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι καταβολές μετατίθενται για μετά το Πάσχα, ξεκινώντας από την Τρίτη και εντός 48 ωρών από την αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και αφορά ένα μόνο όχημα ανά δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, με πληρωμένα τέλη και ενεργή ασφάλιση, Οι δικαιούχοι με την είσοδό τους επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης

Καθοριστική είναι και η επιλογή τρόπου πληρωμής. Η ψηφιακή κάρτα δίνει το μέγιστο ποσό της επιδότησης, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μεταφοράς και ταξί μέσω POS. Αντίθετα, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συνοδεύεται από χαμηλότερο ποσό, αλλά χωρίς περιορισμούς χρήσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας, καθώς προϋποθέτει smartphone με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών (NFC). Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η επιδότηση να μην αξιοποιηθεί πλήρως.

Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (40 ευρώ με κατάθεση), ενώ στα νησιά 60 ευρώ (ή 50 ευρώ αντίστοιχα). Για μοτοσυκλέτες τα ποσά διαμορφώνονται από 25 έως 35 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024. Δικαιούχοι είναι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμοι έως 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ.