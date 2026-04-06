Μπαράζ επιθέσεων στο Τελ Αβίβ, νεκροί και αγνοούμενοι στη Χάιφα

Με αντίποινα απειλεί το Ιράν μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Στον απόηχο του τελεσιγράφου Τραμπ Τραμπ προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται. Ιρανική επίθεση με πύραυλο σε κτίριο στη Χάιφα είχε ως συνέπεια δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δύο να αγνοούνται στα συντρίμμια. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στη χώρα. Σύμφωνα τέλος με το Axios διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Χυδαίο ξέσπασμα του Τραμπ, η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, λέει ο πρώην ΥΠΕΞ του Ιράν Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, καταδίκασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελεσίγραφο του Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ. «Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά λάβετε υπόψη αυτήν την προειδοποίηση για το καλό σας: Αυτή η επιθετικότητα ξεκίνησε με ένα έγκλημα πολέμου: τη στόχευση και τη δολοφονία 170 μαθητών», έγραψε, αναφερόμενος στην επίθεση στο Μινάμπ. «Χθες, σε μια απελπισμένη και χυδαία έκρηξη, ο Τραμπ απείλησε ανοιχτά με περαιτέρω εγκλήματα πολέμου. Συνενοχή = διεθνής ποινική ευθύνη», πρόσθεσε.

14 νεκροί, ανάμεσά τους και μια εξαμελής οικογένεια στον Λίβανο Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο τις τελευταίες ώρες με τους νεκρούς και τους τραυματίες συνεχώς να αυξάνονται. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 14 νεκρούς ανάμεσά τους και μια εξαμελής οικογένειες. Πηγές μιλούν ακόμα και για 39 νεκρούς, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 2 drones Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι τα drones έχουν αναχαιτιστεί τις τελευταίες ώρες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Γυναίκα τραυματίστηκε στο κεντρικό Ισραήλ, χτυπήθηκαν 15 σημεία Το πρακτορείο ειδήσεων Ynet αναφέρει ότι μια 34χρονη γυναίκα «τραυματίστηκε σοβαρά» από πυραύλους αναχαίτισης στο Πέταχ Τίκβα μετά τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ. Ανέφερε ότι υπάρχουν «τουλάχιστον 15 σημεία που έχουν χτυπηθεί στο κεντρικό Ισραήλ και ότι ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ υπέστη ζημιές.

Εξι παιδιά νεκρά κοντά στην Τεχεράνη Το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι τέσσερα κορίτσια και δύο αγόρια κάτω των 10 ετών σκοτώθηκαν στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην επαρχία της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Νέο βίντεο από τη Χάιφα <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israeli firefighters search for three missing people in the rubble of a residential building in the northern city of Haifa after it was struck by an Iranian missile. The direct hit on a seven-storey building tore through parts of the structure, injuring four people. <a href="https://t.co/Bkiag87IIm">pic.twitter.com/Bkiag87IIm</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/2040908672419737755?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Διασώστες στο κατεστραμμένο κτίριο στη Χάιφα <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: Iranian missile hits Haifa, 4 civilians trapped under rubble; rescue teams on site. <a href="https://t.co/RZu8gO65v6">pic.twitter.com/RZu8gO65v6</a></p>— SUNIL KUMAR (@ijustsunil) <a href="https://twitter.com/ijustsunil/status/2041008115131564403?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πέντε νεκροί μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό σε επαρχία του Ιράν Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS. Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

Καταστροφές από την επίθεση στη Χάιφα <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Damage was caused by apparent cluster munition impacts in Haifa following Iran's latest ballistic missile attack, rescue services say.<br><br>There are no immediate reports of injuries. <a href="https://t.co/N3oLzOXRBl">pic.twitter.com/N3oLzOXRBl</a></p>— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) <a href="https://twitter.com/manniefabian/status/2040989997491195941?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

13 νεκροί στην Τεχεράνη Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Τρεις νεκροί σε προάστιο της Βηρυτού Αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον κατοικίας σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες Κυριακή στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. «Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε. Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων -χριστιανικού κόμματος, αντίπαλου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν- σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.

Νέες επιθέσεις στο Κουβέιτ Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones. Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.