ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας ζητά ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή του ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα ο βουλευτής Λάκης Βασιλειάδης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη πράξη από την πλευρά του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα έχουν έρθει στο φως τον τελευταίο καιρό.

Επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συνεργάτες του έχουν προσωπική επαφή με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η δήλωση του Λάκη Βασιλειάδη

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. Επιπλέον, από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.