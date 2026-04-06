Σοκ: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 48 του ο γιος της Θεανώς Φωτίου

Βαρύ πένθος για τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου καθώς έφυγε από τη ζωή εντελώς απρόσμενα ο γιος της, σε ηλικία 48 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιος της κ. Φωτίου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και πατέρας ενός παιδιού και πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς, υπέστη ανακοπή.