Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής «Το Επιμελητήριό σου, η Δύναμή σου», υλοποιεί μια νέα ενημερωτική καμπάνια για την προστασία της υγείας των ματιών και την υπεύθυνη αγορά οπτικών ειδών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Αχαΐας.

Η καμπάνια στοχεύει να ενημερώσει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα οπτικά είδη (γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακοί επαφής) πωλούνται αποκλειστικά από καταστήματα οπτικών. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν συνοδεύεται από επαγγελματική καθοδήγηση και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Μέσα από το μήνυμα «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά», το Επιμελητήριο Αχαΐας αναδεικνύει τον ρόλο του επαγγελματία οπτικού – οπτομέτρη ως θεσμικού εγγυητή της σωστής φροντίδας των ματιών και, ταυτόχρονα, ενημερώνει το κοινό για τη σημασία της υπεύθυνης επιλογής.

Η δράση περιλαμβάνει ψηφιακή και έντυπη επικοινωνία, συνεργασίες με τοπικά μέσα ενημέρωσης και διανομή ενημερωτικού υλικού σε καταστήματα οπτικών και σημεία ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και επαγγελματιών και η προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που σέβεται τον νόμο και προστατεύει την υγεία των καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Η προστασία της όρασής μας είναι υπόθεση όλων. Το Επιμελητήριο Αχαΐας στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών οπτικών και υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η σωστή επιλογή δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας – είναι θέμα υγείας και ευθύνης.»

Η Πρόεδρος του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου του Πανελλήνιου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών ΝΠΔΔ και Αντιπρόεδρος του Σ.Ο.Ο.Ν.Α., Παναγιώτα Αγγελοπούλου, δήλωσε σχετικά:

“Η αγορά γυαλιών από μη εξειδικευμένα σημεία μπορεί να φαίνεται οικονομική επιλογή, αλλά συχνά κρύβει κινδύνους: λανθασμένες μετρήσεις, χαμηλής ποιότητας υλικά και έλλειψη σωστής εφαρμογής, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την όραση μας, την καθημερινότητα μας.»

Με συνέπεια στο ρόλο του, το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει με στοχευμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης, προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις και σε άλλους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης των πολιτών και τη στήριξη της οργανωμένης επιχειρηματικότητας.